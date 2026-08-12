कट्टर हिंदू, जनेऊ पहनते हो, शराब-नॉनवेज के शौकीन तो नहीं... राम मंदिर CEO पद के उम्मीदवारों से क्या-क्या सवाल पूछे जा रहे?

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राम मंदिर के सीईओ पद के लिए 5,200 उम्मीदवारों में से 18 को शॉर्टलिस्ट किया गया है. सूत्रों के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस और चार पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं.
Ram Mandir CEO: अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद के लिए मंगलवार (11 अगस्त, 2026) से 18 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं. इंटरव्यू में धार्मिक आस्था और खाने-पीने से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं. बुधवार को भी मंदिर परिसर के अंदर ग्रीन हाउस में शाम तीन बजे तक इंटरव्यू चलेंगे.
सूत्रों के अनुसार हर उम्मीदवार से 40-50 मिनट तक धार्मिक आस्था, खाने पीने में प्राथमिकता और धार्मिक क्षेत्र में काम, जिम्मेदारियों और भगवान राम के प्रति आस्था से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं. और क्या-क्या सवाल पूछे गए, आइए जानते हैं-
राम मंदिर के सीईओ पद के लिए 5,200 उम्मीदवारों में से 18 को शॉर्टलिस्ट किया गया है. सूत्रों के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस और चार पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं. इनमें दक्षिण भारत के एक मंदिर के पूर्व सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं. अभी तीन मेंबर्स की टीम उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रही है, जिसमें तीन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए तीन सदस्यों का पैनल बनाया है, जिसमें सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी (रिटायर्ड) और सुरेश हवाड़े शामिल हैं. यह पैनल 18 उम्मीदवारों में से तीन को शॉर्ट लिस्ट करेगा और फिर ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को भेजे जाएंगे, जो फैसला लेंगे के तीन उम्मीदवारों में से कौन राम मंदिर का सीईओ बनेगा.
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि मंदिर का संचालन आधुनिक संस्थागत ढांचे के अनुरूप हो सके. बड़े धार्मिक संस्थानों की तरह मॉडल विकसित करने की दिशा में यह बड़ा कदम है. मंदिर के चढ़ावे में चोरी मामले में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीन अधिकारी पद से इस्तीफा दे चुके हैं. इनमें ट्रस्ट के पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय भी शामिल हैं.
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