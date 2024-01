Ayodhya Ram Mandir Video: अयोध्या आज आसमान से कैसी दिख रही है, पीएम मोदी ने दिखाया वीडियो

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न कर लिया है. उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे. इस ऐतिहासिक दिन के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है. हर ओर भगवा ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं और आसमान से पुष्प वर्षा की गई है. टेलीविजन और मोबाइल स्क्रीन पर लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं. आसमान से भी रामनगरी आज भगवा रंग और उल्लास से सरोबार नजर आ रही थी. पीएम मोदी के हेलिकॉप्टर से अयोध्या के एरियल व्यू का एक वीडियो शूट किया गया है. इस विहंगम नजारे को देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की पूजा संपन्न कर ली है और देश के सामने रामलला की सलोनी छवि आ चुकी है. पीएम का चॉपर जिस वक्त आसमान में था तब अयोध्या नगरी का एरियल व्यू वीडियो के रूप में शूट किया गया था. उस दौरान प्रभु श्रीराम की नगरी का विहंगम दृश्य देखने को मिला. इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई और ऐसा लग रहा था कि वाकई आज प्रभु श्रीराम की घर वापसी हो गई है. हर ओर मंगल का नजारा लग रहा था.

#WATCH | Aerial visuals of Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/ZQClwph8MG