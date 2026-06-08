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गुजरात में कांग्रेस का सफाया करने की तैयारी में भाजपा, सभी राज्य सभा सीटें जीतने का दावा, इन उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

गुजरात से भाजपा ने राजू शुक्ला, मानसिंह परमार, मुकेश राठवा और जितेंद्र कंजारिया उम्मीदवार बनाया है. 10 राज्यों से निर्वाचित राज्यसभा के 24 सदस्यों का कार्यकाल जून-जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है. इन 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होगा.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 08, 2026, 11:41 PM IST

गुजरात में कांग्रेस का सफाया करने की तैयारी में भाजपा, सभी राज्य सभा सीटें जीतने का दावा, इन उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

राज्य सभा चुनाव- भाजपा का दावा गुजरात की सभी सीटें जीतेगी. (Photo- IANS)

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Gujarat Rajya Sabha: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि इस बार के गुजरात राज्य सभा चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा. भाजपा ने कहा है कि पिछले 30 वर्षों से सत्ता से दूर रहने के कारण कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि वह राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर पा रही है. सोमवार, 8 जून को भाजपा के चारों उम्मीदवारों ने राज्यसभा के  चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया. 

गुजरात से भाजपा ने राजू शुक्ला, मानसिंह परमार, मुकेश राठवा और जितेंद्र कंजारिया उम्मीदवार बनाया है. सभी प्रत्याशियों ने गांधीनगर स्थित गुजरात विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, संगठन महामंत्री रत्नाकरजी, विधानसभा उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी, राज्य सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि यह स्थिति गुजरात में भाजपा को लगातार मिल रहे जनसमर्थन का परिणाम है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में जनता ने भाजपा को इतनी बड़ी संख्या में चुना है कि कांग्रेस आज राज्यसभा के लिए उम्मीदवार तक खड़ा करने की स्थिति में नहीं है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि भाजपा पहली बार गुजरात की सभी 11 राज्यसभा सीटों पर कब्जा करने की ओर बढ़ रही है. 

बता दें कि 10 राज्यों से निर्वाचित राज्यसभा के 24 सदस्यों का कार्यकाल जून-जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है. इन 24 सीटों के लिए राज्यसभा का द्विवार्षिक निर्वाचन 18 जून को होगा. 18 जून की शाम तक सारे नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. 

किन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है?

आंध्र प्रदेश से अयोध्या रामी रेड्डी आला, नथवानी परिमल, पिल्ली सुभाषचन्द्र बोस, साना सतीश बाबू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

गुजरात से रामभाई हरजीभाई मोकरिया, अमीन नरहरी हीराभाई, गोहिल शक्तिसिंहजी हरिचंद्रसिंहजी, रमिला बेचरभाई बारह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

झारखण्ड से जॉर्ज कुरियन, दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

मणिपुर से महाराजा संजाओबा लेशंबा और मेघालय से वानविरॉय खारलूखी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.    

राजस्थान से नीरज डांगी, राजेन्द्र गहलोत, रवनीत सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

कर्नाटक से नारायण कोरागप्पा, ईरण्ण कडाडी, एच.डी. देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खरगे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

मिजोरम से के. वेंलेल्वना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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