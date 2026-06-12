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Rajya Sabha Chunav 2026: भाजपा और कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्विरोध जीते? यहां देखिए पूरी लिस्ट

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Rajya Sabha Chunav 2026: भाजपा और कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्विरोध जीते? यहां देखिए पूरी लिस्ट

Rajya Sabha Elections: भाजपा ने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपनी ताकत दिखाई है. आंध्र प्रदेश में एनडीए भारी रहा. पूर्वोत्तर में भी बीजेपी भारी रही. कांग्रेस का ताकत केवल कर्नाटक में देखने को मिली. अब झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए 18 जून को चुनाव होंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 12, 2026, 09:18 PM IST

Rajya Sabha Chunav 2026: भाजपा और कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्विरोध जीते? यहां देखिए पूरी लिस्ट

अब केवल 3 सीटों के लिए ही 18 जून को वोटिंग होगी. (फोटो- IANS)

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राज्यसभा के लिए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले ही भाजपा- कांग्रेस और कई अन्य दलों के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं. उच्च सदन के लिए 23 प्रत्याशी बिना किसी विरोध के ही अपनी सीट पक्की करने में कामयाब रहे हैं. कुल 26 सीटों पर मतदान होना था ऐसे में अब केवल 3 सीटों के लिए ही 18 जून को वोटिंग होगी. 

गुजरात में भाजपा का दबदबा

गुजरात से राज्यसभा की सभी चार सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. जितेंद्र कंजारिया, मानसिंह परमार, राजेश शुक्ला और मुकेश राठवा को राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया है. उम्मीदवारों की संख्या खाली सीटों की संख्या के बराबर रही इसलिए राज्यसभा चुनाव के नियमों के तहत यह चुनाव निर्विरोध हो गया.

मध्य प्रदेश भी बीजेपी का परचम

मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की तीनों ही सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. मध्यप्रदेश में तीन सीटों के लिए  चार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, मगर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया. इसके बाद भाजपा के तीनों उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.

राजस्थान में दो सीट पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस को जीत

राजस्थान में भी सभी तीन उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है. भाजपा की उम्मीदवार अलका गुर्जर और सतीश पूनिया के साथ कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी ने आधिकारिक रूप से विजयी घोषित किया. 

आंध्र प्रदेश में एनडीए दिखाई ताकत

आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने राज्यसभा की सभी चार सीटों पर कब्जा कर लिया है. तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के तीन और जनसेना पार्टी (जेएसपी) के एक उम्मीदवार को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया है. 

पूर्वोत्तर में भी भारी रही भाजपा

पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की एक-एक राज्यसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है. मणिपुर में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अधिकारिमायुम शारदा देवी को जीत मिली है. अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताई तागाक को भी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया. 

कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत

कर्नाटक से राज्यसभा की चार सीटों में से 3 कांग्रेस और एक भाजपा को मिली है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एक बार फिर राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान भी राज्यसभा पहुंचे हैं. भाजपा से एम नागराज राज्यसभा पहुंचे हैं. 

किन सीटों का फैसला चुनाव से होगा?

झारखंड की 2 सीटों और मिजोरम की 1 सीट पर उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला अब मतदान से होगा. 
 

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