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आंध्र प्रदेश-झारखंड राज्‍यसभा इलेक्‍शन में क्‍यों सता रहा सत्‍ताधारी दलों को क्रॉस वोट‍िंग का डर...जानें अन्‍य राज्‍यों का हाल

झारखंड पॉल‍िट‍िक्‍स का इत‍िहास ऐसा रहा है क‍ि यहां कुछ भी उठापठक से इनकार नहीं क‍िया जा सकता. इस बार के राज्‍यसभा इलेक्‍शन में भी सस्‍पेंस बना हुआ है क‍ि झारखंड में सत्‍ताधारी दल दोनों सीटें जीतेगा या फ‍िर व‍िपक्षी बीजेपी कुछ अलग हटकर धमाल कर सकती है.

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Shyam Sundar Goyal

Updated : Jun 04, 2026, 04:43 PM IST

आंध्र प्रदेश-झारखंड राज्‍यसभा इलेक्‍शन में क्‍यों सता रहा सत्‍ताधारी दलों को क्रॉस वोट‍िंग का डर...जानें अन्‍य राज्‍यों का हाल

फाइल फोटो (Image Source: PTI)

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Rajya sabha election News: राज्‍यसभा की 24 सीटों के ल‍िए ब‍िगुल बज चुका है ज‍िसके ल‍िए हर राजनीत‍िक दल अपनी-अपनी स्‍ट्रेटेजी बनाने में लग गया है. 10 राज्‍यों में यह चुनाव होना है लेक‍िन इस बार सबकी न‍िगाहें झारखंड पर ट‍िकी हुई हैं. वैसे तो इस राज्‍य में झारखंड मुक्‍त‍ि मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है और राज्‍यसभा की दोनों सीटें जीतना कोई कठ‍िन डगर नहीं हैं. इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग या विधायकों की खरीद-फरोख्त की संभावना से इनकार नहीं क‍िया जा सकता. इस बात को वजन तब म‍िल रहा है जब झारखंड की राज्‍यसभा सीट के ल‍िए बीजेपी भी अपना उम्‍मीदवार उतार सकती है. 

झारखंड पॉल‍िट‍िक्‍स का इत‍िहास ऐसा रहा है क‍ि यहां कुछ भी उठापठक से इनकार नहीं क‍िया जा सकता. जब से ब‍िहार से अलग होकर झारखंड राज्‍य बना है, तबसे क्रॉस वोटिंग या विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर इस राज्‍य में सवाल उठ रहे हैं. इस बार देखने वाली बात होगी क‍ि क्‍या झारखंड में सब कुछ ठीक तरीके से होगा या फ‍िर इस बार भी पुराना इत‍िहास ही दोहराया जाएगा. झारखंड विधानसभा में झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के पास फिलहाल 56 विधायक हैं. वहीं, एनडीए के पास 24 सीटें हैं. उसे भी चार सीटों की ही जरूरत है. संख्या के आधार पर गठबंधन दोनों सीटें आसानी से जीत सकता लेक‍िन फ‍िर भी इस राज्‍य में क‍िसी उलटफेर से इनकार नहीं क‍िया जा सकता.  

राज्‍यसभा की दूसरी सीट पर मच सकता है घमासान 

81 सदस्यीय विधानसभा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है. प्रत्येक सीट जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत है. झारखंड व‍िधानसभा में 34 विधायकों वाली झामुमो अपने दम पर एक सीट तो जीत लेगी लेक‍िन दूसरी सीट के ल‍िए उसे अपने गठबंधन के साथ‍ियों की जरूरत होगी. इन सीटों के लिए सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजली सोरेन और झामुमो के प्रवक्‍ता विनोद पांडेय के नामों की चर्चा है. 

राज्यसभा चुनावों के दौरान पहले भी कई बड़े सियासी खेल

झारखंड में राज्यसभा चुनावों के दौरान पहले भी कई बड़े सियासी खेल हो चुके हैं. साल 2012 का प्रसिद्ध कैश कांड आपको याद होगा जब उस वक्त विधायकों में बांटने के लिए लाए जा रहे 2 करोड़ से ज्यादा रुपये पकड़े गए थे. इसके बाद मतदान तक को रद्द करना पड़ गया था. 

मण‍िपुर, मध्‍य प्रदेश और पंजाब का क्‍या है गण‍ित 

सूत्रों के अनुसार, मणिपुर से पूर्व सीएम एन.बीरेन सिंह को बीजेपी टिकट दे सकती है, जबकि राज्‍यसभा से रिटायर हो रहे दो केंद्रीय मंत्रियों जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को भी टिकट दिए जाने के कयास हैं. जॉर्ज कुरियन मध्‍य प्रदेश से राज्‍यसभा सांसद हैं तो वहीं रवनीत स‍िंह ब‍िट्टू पंजाब से राज्‍यसभा हैं. मध्‍य प्रदेश से कांग्रेस के द‍िग्‍व‍िजय स‍िंह का कार्यकाल भी खत्‍म हो रहा है. उनकी राज्‍यसभा में वापसी को लेकर भी अभी कयास ही हैं.

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राज्‍यसभा सीटों को लेकर बीजेपी में मंथन

राज्‍यसभा चुनाव को लेकर रव‍िवार को पीएम मोदी के आवास पर एक बैठक भी हुई थी ज‍िसमें राज्‍यसभा उम्‍मीदवारों के चयन और गठबंधन के साथ‍ियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर गहन मंथन हुआ. करीब दो घंटे चली इस बैठक में बीजेपी अध्‍यक्ष न‍ित‍िन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय चुनाव सम‍ित‍ि के सदस्‍य भी रहे. इस बैठक में करीब एक दर्जन उम्‍मीदवारों को लेकर मंथन होने की बात कही गई. 

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आंध्र प्रदेश में भी फंस सकता है पेंच 

इस बैठक में आंध्र प्रदेश की चार राज्‍यसभा सीटों को लेकर भी बात की गई थी. इस राज्‍य में वैसे तो टीडीपी ने 175 में से 135 सीटों पर जीत हास‍िल की और खुद के दम पर बहुमत हास‍िल क‍िया. टीडीपी ने लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन क‍िया और केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन भी द‍िया है. आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 8 व‍िधानसभा सीटें म‍िली हैं लेक‍िन यहां से बीजेपी राज्‍यसभा की एक सीट के ल‍िए टीडीपी से बात कर रही है. वहीं, टीडीपी अपनी सहयोगी जन सेना पार्टी को एक सीट देना चाहती है. ऐसे में इस राज्‍य में भी कुछ उलटफेर के आसार बन सकते हैं. 

राज्‍यसभा की 24 सीटों पर होगा मतदान 

बता दें क‍ि इलेक्‍शन कमीशन ने राज्‍यसभा की 24 सीटों पर इलेक्‍शन कराने की घोषणा कर दी है. इन सीटों पर नामांकन की अंत‍िम तारीख 8 जून है तो वहीं मतदान की तारीख 18 जून है. इन 24 सीटों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक से 4-4, मध्य प्रदेश, राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम से 1-1 सीट है. 
 

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