रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. उन्हेंने भुज एयरबेस पहुंचकर भारतीय वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सभी की सराहना की.

भुज में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी हो रही है. आप इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मन पर हावी हुए बल्कि उन्हें तबाह करने में भी कामयाबी हासिल की है. आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को हमारी एयरफोर्स ने कामयाब बनाया. हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काइफोर्स है, जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को छू लिया है.

भारतीय सेना पर देश को गर्व

यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है. आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए है, यहीं से उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम है. पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद, आतंकवाद के नौ ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, बाद में की गई कारवाई में उनके अनेक एयरबेस तबाह कर दिए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया, उससे सभी भारतीयों को गर्व हुआ है - चाहे वे भारत में हों या विदेश में. पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी थे.



ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है. प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और तकनीकी दोनों बदल चुकी है. आपने नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया है. यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से लाए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं. अब भारत में बने और भारतीय हाथों से बने हथियार भी अचूक और अभेद हैं, यह पूरे विश्व ने देख लिया है.

#WATCH | At Bhuj Air Force Station, Defence Minister Rajnath Singh says, "Whatever you did during #OperationSindoor, has made all Indians proud - whether they are in India or abroad. Just 23 minutes were enough for the Indian Air Force to crush terrorism being nurtured in… pic.twitter.com/9u2WqnVnly

ब्रह्मोस मिसाइल

ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है. हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है - 'दिन में तारे दिखाना'. मगर भारत मे बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया. भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए 'आकाश' और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है.

ये भी पढ़ें-सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर भी कैसे बच गए एमपी के मंत्री विजय शाह? क्यों नहीं देना पड़ा इस्तीफा, जानिए कारण



इतना ही नहीं, 'लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद' के मुरीदके और बहावलपुर स्थित आतंकी बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. निश्चित रूप से IMF से आने वाले एक बिलियन डॉलर के बड़े हिस्से को आतंकी बुनियादी ढांचे को फंड करने में इस्तेमाल होगा. क्या यह IMF द्वारा जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा अप्रत्यक्ष वित्त पोषण नहीं माना जाएगा?

IMF फैसले पर पुनर्विचार करें

इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंकी फंडिंग से कम नहीं है. भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी एक बिलियन डॉलर की सहायता पर पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे. भारत नहीं चाहता कि जो फंडिंग हम IMF को करते हैं, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में आतंकी बुनियादी ढांचे को बनाने में इस्तेमाल की जाए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.