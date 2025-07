ऑपरेशन सिंदूर में कितने प्लेन गिरे? संसद में राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान

Parliament Monsoon Session: लोकसभा में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विपक्ष के कई सवालों का जवाब दिया. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान भारत के कितने विमान गिरे, यह पूछना ही गलत है. सिंह ने कहा कि विपक्ष कभी ये सवाल नहीं करता कि भारत ने दुश्मन के कितने विमान गिराए, केवल अपनी सेना की क्षति पर सवाल खड़े करता है, जो राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है.

राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर ‘उचित’ सवाल नहीं पूछ रहा है. उन्होंने साफ किया कि यह ऑपरेशन केवल राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों की पूर्ति के बाद ही रोका गया था. किसी बाहरी दबाव की वजह से ऑपरेशन रोका गया, यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है.

रक्षा मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 1962 और 1971 के युद्धों के समय विपक्ष ने कभी ये नहीं पूछा कि हमारे कितने टैंक या विमान बर्बाद हुए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे परीक्षा में पेन या पेंसिल टूटने से फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही युद्ध में छोटे नुकसान नहीं, बल्कि अंतिम परिणाम मायने रखता है.

