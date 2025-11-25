FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

PIB ने कहा कि ऐसी कोशिशें जनता को भ्रमित करने और देश की सेनाओं के खिलाफ गलत धारणा बनाने के लिए की जाती हैं. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करें.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 25, 2025, 11:25 PM IST

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

Rajnath Singh

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है. जिसका दावा किया जा रहा है कि यह राजनाथ सिंह ने एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह को लिखा था. लेकिन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक इस पत्र को फर्जी पाया है. रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई पत्र लिखा ही नहीं था.

PIB ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर चेतावनी देते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को एक सेंसिटिव असेसमेंट के पब्लिक डिस्क्लोजर के बारे में भेजा गया पत्र वायरल हो रहा है, वह फर्जी है.

पीआईबी ने यह भी कहा कि बिना पुष्टि किए हुए दस्तावेज शेयर न करें. खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में झूठी जानकारी फैलाना खतरनाक हो सकता है. असत्य सूचना फैलाने से बचें और सही जानकारी के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें. अगर कोई संदिग्ध दस्तावेज मिले तो पीआईबी फैक्ट चेक को भेजें.

यह फर्जी पत्र 22 नवंबर की तारीख वाला था और इस पर 'पर्सनल कॉन्फिडेंशियल' लिखा गया था. ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि रक्षा विभाग के अंदर कोई असहमति या चिंता है, लेकिन पीआईबी ने इसे पूरी तरह गलत बताया.

PIB ने कहा कि ऐसी कोशिशें जनता को भ्रमित करने और देश की सेनाओं के खिलाफ गलत धारणा बनाने के लिए की जाती हैं. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करें.

पीआईबी ने पहले भी ऐसे कई मामले फर्जी होने की चेतावनी दी है. हाल ही में, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे एआई से बनाया गया था. फैक्ट चेक में उसे भी फर्जी बताया था. पीआईबी ने साफ किया कि यह वीडियो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स द्वारा फैलाया गया था.

सोशल मीडिया पर ये फर्जी पत्र तेजी से फैल रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री ने भारतीय वायु सेना की संवेदनशील रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर चिंता जताई है.

(With IANS input)

