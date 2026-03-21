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भारत

धाकड़ धामी अब हो गए Dhurandhar, 2027 में लगाएंगे सिक्सर: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी की जीत होगी और वह एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 21, 2026, 06:49 PM IST

धाकड़ धामी अब हो गए Dhurandhar, 2027 में लगाएंगे सिक्सर: राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया है कि पुष्कर सिंह धामी अगले साल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतेंगे.

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उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर का खिताब दे दिया है. बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने धामी को धाकड़ नाम दिया था. राजनाथ सिंह ने कहा है कि अपने कार्यकाल के छठवें साल में धामी 2027 में चुनावी सिक्सर लगाने के लिए तैयार हैं. 

हल्द्वानी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पूरी तरह फार्म में नजर आए. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड आज हर तरह से आदर्श राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 2022 की चुनावी सभा को याद करते हुए कहा कि तब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए धाकड़ धामी कहा था, लेकिन अब राज्य सरकार के चार वर्ष के धुआंधार काम के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं, कि धामी धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं.  

चार वर्ष में चौका, छह में लगाएंगे छक्का 

रक्षा मंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपने पहले चार साल के कार्यकाल में शानदार चौका लगाने का काम कर चुके हैं. 2027 के चुनावों तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को छठवां साल शुरु हो जाएगा, इस कारण वो अपने छठवें साल में सिक्सर लगाकर लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम करेंगे. 

राज्य सरकार की पीठ थपथपाई

रक्षा मंत्री ने महिला सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण, आर्थिक उन्नति, आधारभूत सुविधाओं सहित सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन के लिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की. भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने जहां एक और यूसीसी लागू कर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया , वहीं अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर उत्तराखंड का स्वरूप बचाने का प्रयास किया है. राजनाथ सिंह ने सख्त नकल विरोधी कानून के लिए भी मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए, कहा कि इसके दूरगामी परिणाम सामने आए.

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