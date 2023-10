राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस क्यों हुआ रद्द, कांग्रेस के सवाल पर सरकार ने बताया चाइनीज़ कनेक्शन

डीएनए हिंदी: राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) एक बार फिर से चर्चा में है. अक्टूबर महीने में इसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. इसका मतलब है कि अब यह संस्था विदेश से चंदा नहीं ले सकती. इसी को लेकर कांग्रेस (Congress) पार्टी की ओर से मंगलवार को संसद में सवाल उठाया गया. इस पर मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने जवाब दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से फंडिंग ली. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि मैं इस मामले पर कांग्रेस की बेताबी समझता हूं. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास (Chinese Embassy) से 1.35 करोड़ रुपये की फंडिंग ली थी जो कि FCRA के नियमों के मुताबिक सही नहीं है.

इस मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'मैं प्रश्न काल में सवालों की सूची देखी और प्रश्न संख्या 5 देखकर मैं कांग्रेस की चिंता समझ सकता हूं. यह सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस कैंसल किए जाने से जुड़ा था. अगर वे मुझे जवाब देने देते तो मैं बताता कि इस संगठन ने साल 2005 से 2007 के बीच चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये लिए. FCRA के मुताबिक यह सही नहीं था इसलिए गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसल कर दिया.'

अधीर रंजन बोले- PM Care में भी चीनी कंपनियों ने दिया चंदा

इस मामले पर कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जताया. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर कहा, 'पीएम केयर फंड की भी जांच करवाइए और देखिए कि उसमें किसने चंदा दिया है. पीएम केयर फंड में भी कई सारी चाइनीज़ कंपनियों ने चंदा दिया है.' मंगलवार को संसद में भारत-चीन संघर्ष के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, इस वजह से सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया था.

