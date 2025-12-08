घर में घुसा तेंदुआ परिवार वालों कमरे का दरवाजा कर दिया बंद, वन विभाग की टीम नजारा देखकर रह गई हैरान

राजस्थान के कुछ इलाकों तेंदुए का आंतक बढ़ता जा रहा है. प्रदेश के बांसवाड़ा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर तेंदुए ने एक नाबालिग लड़के पर हमला कर दिया, लेकिन जब मौके पर वन विभाग की टीम नजारा चौंकाने वाला था.

राजस्थान के कुछ इलाकों में तेंदुए का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है. बांसवाड़ा जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल यहां पर तेंदुए रविवार सुबह एक नाबालिग लड़के पर हमला करने के बाद एक घर के कमरे में फंसे तेंदुए की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई. हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहां पर तेंदुए के शरीर पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं मिला हैं. मौत का स्पष्ट कारण पीएम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा.

कलिंजरा थाना इलाके के एक गांव में हुई घटना

यह घटना कलिंजरा थाना इलाके के एक गांव में हुई. 15 साल का शांतिलाल अपने घर के बाहर बैठा था तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. इसमें शांतिलाल घायल हो गया. शांतिलाल की चीख-पुकार सुनकर परिवार वाले बचाने के लिए दौड़े, तो तेंदुआ भागकर पास के एक घर में घुस गया। तभी परिवार ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जिससे तेंदुआ कमरे के अंदर फंस गया. इसके बाद इस पूरी घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई. लेकिन जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक तेंदुए की जान जा चुकी थी.

कैसे हुई तेंदुए की मौत?

पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तेंदुए की हालात सामान्य नहीं थी. बचाव अभियान शुरू होने से पहले ही तेंदुए ने कमरे के अंदर उल्टी कर दी और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई. उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा.

