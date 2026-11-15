प्यार के जाल में फंसाकर राजस्थान में ट्रेन ब्लास्ट की साजिश... पाक हैंडलर के इशारे पर 2.23 लाख में हुई थी डील, जानें पूरी टाइमलाइन

राजस्थान एंटी टेररिज्म स्क्वॉड और श्रीगंगानगर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में पंजाब के गुरदासपुर से महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. जानें इस साजिश में कब-क्या हुआ...

पंजाब के गुरदासपुर से महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को 3 नवंबर 2026 को रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. (Image: PTI Video Screengrab)

Rajasthan Train Blast Conspiracy: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 50 जीबी के पास 3 नवंबर 2026 को रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शाह ने रची थी. पुलिस के मुताबिक, इस काम के लिए 21 साल की युवती को पहले रोमांटिक रिश्ते में फंसाया गया और फिर उसे अपने साथी के साथ रेलवे ट्रैक पर धमाका करने की जिम्मेदारी दी गई. पाकिस्तानी हैंडलर ने इस काम के बदले आरोपियों को 2 लाख 23 हजार रुपये दिए थे. इसमें एक लाख रुपये नकद दिए गए जबकि बाकी रकम उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई.

राजस्थान एंटी टेररिज्म स्क्वॉड और श्रीगंगानगर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में पंजाब के गुरदासपुर से महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दोनों के पास से दो विदेशी पिस्तौल, 46 जिंदा कारतूस और 30 हजार रुपये बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, महकदीप कौर पाकिस्तान में बैठे शाह नाम के हैंडलर के कॉन्टैक्ट में थी. इस साजिश में चाचा नाम का एक दूसरा पाकिस्तानी हैंडलर भी शामिल था.

रविवार को ADGP एटीएस दिनेश एमएन, एजीटीएफ, एएनटीएफ और बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश के साथ श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने आरोपियों को रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए टारगेट दिया था. अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है.

कैसे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आई महिला?

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, महकदीप कौर की शादी करीब दो साल पहले हुई थी. दिसंबर 2024 में उसका वैवाहिक रिश्ता टूट गया था. इसके बाद फरवरी 2025 में उसका पति करणवीर सिंह नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में जेल चला गया. जांच में सामने आया कि करणवीर ने जेल जाने के बाद महकदीप से दोबारा संपर्क किया था. उसने महकदीप को पाकिस्तान में बैठे लवली नाम के शख्स से बात करने के लिए कहा. करणवीर ने बताया था कि लवली उसे पैसे देगा, जिन्हें जेल में पहुंचाना होगा. इसके बाद महकदीप की बातचीत लवली से होने लगी.

कुछ समय बाद लवली ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त शाह है जिससे वह बात कर सकती है. इसके बाद महकदीप की पाकिस्तानी हैंडलर शाह से बातचीत शुरू हो गई. ADGP दिनेश एमएन के मुताबिक, धीरे-धीरे दोनों के बीच रोमांटिक बातचीत होने लगी और महकदीप इमोशनली शाह से जुड़ गई. आरोप है कि शाह ने इस बात का फायदा उठाकर महकदीप को रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए तैयार किया. इसके बाद शाह और चाचा ने उसे अलग-अलग टार्गेट दिए. पुलिस के मुताबिक, धमाके के लिए लोकेशन और विस्फोटक सामग्री भी पाकिस्तानी हैंडलर्स उसे दे रहे थे.

तीन बार बनाई रेलवे ट्रैक पर धमाके की योजना

जांच के मुताबिक, महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह ने रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए तीन बार कोशिश की थी. पहली बार दोनों 6 अक्टूबर को रामसिंहपुर इलाके में पहुंचे थे. उनका प्लान रेलवे ट्रैक पर धमाका करने का था लेकिन उस समय उन्हें विस्फोटक सामग्री नहीं मिल पाई. इस वजह से वे अपनी साजिश को अंजाम नहीं दे सके.

इसके बाद दोनों 12 और 13 अक्टूबर को फिर से रामसिंहपुर इलाके में पहुंचे. इस बार उन्हें विस्फोटक सामग्री और टाइमर दिया गया. आरोपियों ने रेलवे ट्रैक पर टाइमर बम लगाया लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उसमें धमाका नहीं हुआ. दो बार नाकाम होने के बाद भी आरोपियों ने अपनी प्लानिंग नहीं छोड़ी. आखिरकार 3 नवंबर को रात करीब 9:45 बजे 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया.

रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन

6 अक्टूबर: महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह पहली बार रामसिंहपुर पहुंचे लेकिन विस्फोटक नहीं मिलने के कारण योजना नाकाम रही.

महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह पहली बार रामसिंहपुर पहुंचे लेकिन विस्फोटक नहीं मिलने के कारण योजना नाकाम रही. 12-13 अक्टूबर: दोनों दोबारा पहुंचे. इस बार टाइमर और विस्फोटक मिला, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण धमाका नहीं हो सका.

दोनों दोबारा पहुंचे. इस बार टाइमर और विस्फोटक मिला, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण धमाका नहीं हो सका. 3 नवंबर: रात करीब 9:45 बजे 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया.

रात करीब 9:45 बजे 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया. 14 नवंबर: राजस्थान एटीएस और श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की.

राजस्थान एटीएस और श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की. 15 नवंबर: गुरदासपुर से महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई.

आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी

महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे. इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ आरोपियों के कॉन्टैक्ट, पैसों के लेन-देन और दूसरे संदिग्ध लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पाकिस्तान के हैंडलर्स और क्रिमिनल गैंगस्टर्स से जुड़े संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स से दूर रहें. अगर किसी को देश विरोधी गतिविधियों या आपराधिक कामों से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो वह राजस्थान एटीएस को इसकी सूचना दे सकता है. इसके लिए राजस्थान एटीएस का कंट्रोल रूम नंबर 0141-2601583 और वॉट्सऐप नंबर 9001999070 जारी किया गया है. पुलिस ने कहा है कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.