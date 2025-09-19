राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल
राजस्थान में 2021 में सब-इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती निकली थी. इसकी परीक्षा के दौरान मोटे तौर पर धांधली हुई थी. एग्जाम में डमी उम्मीदवारों को बैठाया गया था.
राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के चर्चित पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है. देवेश और शोभा ने भर्ती परीक्षा में अवैध तरीके अपनाकर बेहतर रैंक हासिल की थी. शोभा को 5वीं और देवेश 40वीं रैंक हासिल हुई थी.
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके के बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें फौरी राहत देते हुए शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी थी. अब कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है.
गौरतलब है कि इस मामले में एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) से देवेश और शोभा को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि दोनों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की. इसके अगले ही दिन एसओजी ने उनके पिता और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भी गिरफ्तार कर लिया था.
रामूराम राईका को 2018 में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था और वह जुलाई 2022 तक इस पद पर रहे.
859 पदों पर निकली थी भर्ती
बता दें कि राजस्थान में 2021 में सब-इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती निकली थी. इसकी परीक्षा के दौरान मोटे तौर पर धांधली हुई थी. एग्जाम में डमी उम्मीदवारों को बैठाया गया था. पेपर परीक्षा टाइम से पहले लीक और गड़बड़ियां सामने आई थीं.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी SOG को सौंपी. जांच में यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था और संगठित तरीके से धांधली हुई थी. इसके चलते भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया. राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को इस भर्ती को पूरी तरह रद्द कर दिया.
