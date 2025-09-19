Add DNA as a Preferred Source
राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

Rashifal 19 September 2025: आज इन राशियों के जातक सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

2030 तक इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं लाखों लोग, अभी से ध्यान देना है जरूरी

CJI बीआर गवई के किस बयान लेकर हो रहा विवाद, लोग क्यों कर रहे उनके खिलाफ महाभियोग की मांग? समझें

Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम

क्यों गैंगस्टर्स का 'क्रश' बन गई Turkish Zigana Pistols? Disha Patani के घर पर इसी से हुआ था हमला

Navratri Ghat Sthapna: मिट्टी, तांबा या पीतल, घट स्थापना के लिए कैसा कलश होना जरुरी? जानें नियम और सही दिशा

Homeभारत

भारत

राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

राजस्थान में 2021 में सब-इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती निकली थी. इसकी परीक्षा के दौरान मोटे तौर पर धांधली हुई थी. एग्जाम में डमी उम्मीदवारों को बैठाया गया था.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 19, 2025, 12:05 AM IST

राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के चर्चित पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है. देवेश और शोभा ने भर्ती परीक्षा में अवैध तरीके अपनाकर बेहतर रैंक हासिल की थी. शोभा को 5वीं और देवेश 40वीं रैंक हासिल हुई थी.

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके के बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें फौरी राहत देते हुए शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी थी. अब कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है.

गौरतलब है कि इस मामले में एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) से देवेश और शोभा को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि दोनों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की. इसके अगले ही दिन एसओजी ने उनके पिता और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भी गिरफ्तार कर लिया था.

रामूराम राईका को 2018 में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था और वह जुलाई 2022 तक इस पद पर रहे.

859 पदों पर निकली थी भर्ती
बता दें कि राजस्थान में 2021 में सब-इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती निकली थी. इसकी परीक्षा के दौरान मोटे तौर पर धांधली हुई थी. एग्जाम में डमी उम्मीदवारों को बैठाया गया था. पेपर परीक्षा टाइम से पहले लीक और गड़बड़ियां सामने आई थीं.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी SOG को सौंपी. जांच में यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था और संगठित तरीके से धांधली हुई थी. इसके चलते भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया. राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को इस भर्ती को पूरी तरह रद्द कर दिया.

(With inputs from IANS)

