ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी

भारत
राजस्थान के मोहनगढ़ के रहने वाला आरोपी काफी लंबे समय से आईएसआई के संपर्क में था. वह पाकिस्तान को भारतीय सेना के जानकारियां साझा करता था.
एक बड़ी सुरक्षा चूक में, राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को जैसलमेर से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह हनीफ पाकिस्तान आईएसआई को भारतीय सेना के संवेदनशील जानकारी दे रहा था. राजस्थान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
एएनआई के अनुसार, 47 वर्षीय हनीफ खान मूलरूप से सदर पुलिस थाना क्षेत्र के बसनपीर जूनी का रहने वाला है. वह हाल में मोहनगढ़ में रह रहा है, उसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया. आईजीपी सीआईडी (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत के अनुसार, "हनीफ खान की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ उसके लगातार संपर्क का पता लगा."
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बहला गाँव के निवासी हनीफ खान की पहुंच प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्रों तक थी. जांच से पता चला कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सैन्य गतिविधियों और प्रमुख प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की थी. पुलिस ने कहा, "उसके पास महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी थी और वह एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और ऐसी जानकारी साझा करता था."
जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में कई खुफिया एजेंसियों ने खान से पूछताछ की. उसके मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि हुई कि वह पैसे के बदले आईएसआई को रणनीतिक सैन्य डेटा लीक कर रहा था. अभी जांच जारी है.
