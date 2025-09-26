Add DNA as a Preferred Source
Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव

लाडो लक्ष्मी योजना: 'नो डॉक्यूमेंट, नो बेनिफिट..' जानिए क्या कहता है नियम?

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

भारत

ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी

राजस्थान के मोहनगढ़ के रहने वाला आरोपी काफी लंबे समय से आईएसआई के संपर्क में था. वह पाकिस्तान को भारतीय सेना के जानकारियां साझा करता था.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 26, 2025, 07:39 AM IST

ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी
एक बड़ी सुरक्षा चूक में, राजस्थान सीआईडी ​​इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को जैसलमेर से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह हनीफ पाकिस्तान आईएसआई को भारतीय सेना के संवेदनशील जानकारी दे रहा था. राजस्थान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.  

एएनआई के अनुसार, 47 वर्षीय हनीफ खान मूलरूप से सदर पुलिस थाना क्षेत्र के बसनपीर जूनी का रहने वाला है. वह हाल में मोहनगढ़ में रह रहा है, उसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया. आईजीपी सीआईडी ​​(सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत के अनुसार, "हनीफ खान की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ उसके लगातार संपर्क का पता लगा."

सेन्य क्षेत्रों में थी हनीफ की पहुंच

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बहला गाँव के निवासी हनीफ खान की पहुंच प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्रों तक थी. जांच से पता चला कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सैन्य गतिविधियों और प्रमुख प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की थी. पुलिस ने कहा, "उसके पास महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी थी और वह एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और ऐसी जानकारी साझा करता था."

एजेंसियों ने हनीफ खान से शुरू की पूछताछ

जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में कई खुफिया एजेंसियों ने खान से पूछताछ की. उसके मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि हुई कि वह पैसे के बदले आईएसआई को रणनीतिक सैन्य डेटा लीक कर रहा था. अभी जांच जारी है.

