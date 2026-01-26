गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान में मिला 10 हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर, यहां हो रही थी सप्लाई

पु​लिस ने फार्म हाउस पर जाकर छापेमारी की तो सभी सन्न रह गये. यहां अवैध मात्रा में एकत्र करीब 10 हजार किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक कमरे में भरा मिला.

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की शुरुआत से कुछ घंटों पहले ही राजस्थान के नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक फार्म हाउस से करीब 10 हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है. इसमें एक आरोपी को भी दबोचा गया है, जिसकी पहचान सुलेमान खान के रूप में हुई है. आरोपी पर पुलिस ने 3 मुकदमें दर्ज करने के साथ ही वह अमोनिया कहा से लाया, किस लिए एकत्र किया जा रहा था. इन सभी चीजों को लेकर पूछताछ चल रही है.

पुलिस के अनुसार, राजस्थान की नागौर पुलिस को यहां के एक हरसौर गांव में स्थि​त फार्म हाउस के अंदर विस्फोटक सामग्री मिलने की सूचना मिली थी. इस पर पु​लिस ने फार्म हाउस पर जाकर छापेमारी की तो सभी सन्न रह गये. यहां अवैध मात्रा में एकत्र करीब 10 हजार किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक कमरे में भरा मिला. यह विस्फोटक करीब 190 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ था. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.

नाइट्रेट से लेकर डेटोनेटर भी हुए बरामद

पुलिस ने फार्म हाउस से लेकर अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही डेटोनेटर भी बरामद किये गये हैं. आरोपी ने इसे एक कमरे में छिपाकर रखा था. पुलिस ने मौके से जो आरोपी दबोचा. उसकी पहचान सुलेमान खान के रूप में हुई है. आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह वैध और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों को यह विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करता था.

केंद्रीय एजेंसियों भी कर सकती हैं पूछताछ

नागौर पुलिस के अनुसार, इस मामले की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दे दी गई है. वह भी जल्द मामले की जांच शुरू करेंगी. इस दौरान वे पुलिस गिरफ्त में आए सुलेमान खान से भी पूछताछ कर सकते हैं. सुलेमान खान शाति किस्म का है. उस पर पहले भी 3 आपराधिक मुकदमें दर्ज है. इसी को देखते हुए पुलिस ने आरोपी से बरामद अमोनियम नाइट्रेट से लेकर डेटोनेटर को भी कब्जे में ले लिया है.

गणतंत्र दिवस को लेकर जारी किया गया अलर्ट

राजस्थान में इतनी बड़ी अमोनियम नाइट्रेट व डेटोनेटर की खेप को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चांक चौबंद कर दिया गया है. आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट बहुत घातक विस्फोटक है, जो पहले भी बड़े धमाकों के मामलों से जुड़ा रहा है. इसमें नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका भी शामिल है.

