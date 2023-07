राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे ने होटल में की तोड़फोड़, वीडियो हो गया वायरल

डीएनए हिंदी: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक मंत्री के भतीजे ने होटल में जमकर गुंडई की. होटल में तोड़फोड़ करने वाला यह शख्स राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे हर्षदीप खाचरियावास है. होटल के मालिक ने अपनी शिकायत में कहा है कि हर्षदीप और उसके गुंडों ने कई घंटों तक होटल पर कब्जा जमाए रखा, स्टाफ को डराया, एक अन्य ग्राहक से मारपीट की और सर्वर रूम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि हर्षदीप होटल के काउंटर रखी बोतलों और अन्य चीजों को उठाकर फेंक देता है. इसके अलावा कुछ लोगों के बीच मारपीट भी हो रही है. मामला 19 जुलाई का बताया जा रहा है. इस हंगामे के बाद हर्षदीप ने अपने लोग भी बुला लिए थे और लगभग 20 से 25 लोग उसके साथ होटल में काफी देर तक रहे और जमकर हंगामा किया. इतने लोगों के सामने पुलिस के दो जवान भी कुछ नहीं कर सके और सिर्फ मान-मनौव्वल ही करते रहे.

#WATCH | Rajasthan: A hotel in Jaipur was allegedly vandalised by the nephew of state minister Pratap Singh Khachariyawas yesterday.