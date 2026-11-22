एडीसी राजेश जोशी ने बताया कि शंभूपुरा के पास 16 लोगों को लेकर जा रही एक गाड़ी आधी रात में एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई. वे खाटू श्याम से दर्शन करके लौट रहे थे.

राजस्थान के कोटा जिले में कोटा-उदयपुर हाईवे पर तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग घायल हो गए.

तीर्थयात्रियों में शामिल एक पीड़ित ने बताया, 'हम खाटू श्याम से धार जा रहे थे. रास्ते में हमारी दो गाड़ियां पीछे रह गईं और इनकी आगे निकल गई. तब हमें महिलाओं के ग्रुप से एक फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया. उसके बाद हम आए. हमने देखा कि ट्रक और गाड़ी की टक्कर हो गई थी. हम मंगलवार की रात को निकले थे और अब हम वापस जा रहे थे. हम 36 लोग थे, आपस में रिश्तेदार हैं.'

#WATCH | Kota, Rajasthan | A victim says, "We were travelling from Khatu Shyam towards Dhar. On the way, two of our vehicles fell behind, while the other three moved ahead. Then, we received a call from a woman in the group—an accident had occurred—so we rushed to the scene..." https://t.co/BBZAGWWlp2 — ANI (@ANI) November 22, 2026

ओंकारेश्वर, उज्जैन, खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु

दूसरे तीर्थयात्री ने बताया कि उनका ग्रुप ओंकारेश्वर, उज्जैन, पुष्कर, सांवरिया सेठ, सालासर बालाजी और खाटू श्याम के दर्शन कर चुका था और अब वो वापस लौट रहे थे. उसने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, 'हम रात में खाटू श्याम से निकले यानी शाम को करीब 4 या 4:30 बजे. जयपुर के पास, जयपुर से थोड़ा आगे हम नाश्ता करने के लिए रुके. उनके वहां से निकलने के कुछ देर बाद ही हमें कॉल आया कि हादसा हो गया.'जयपुर में हादसे वाली गाड़ी पहले निकल गई थी: तीर्थयात्री

हादसे वाली गाड़ी पहले निकल गई थी: तीर्थयात्री

तीर्थयात्रियों में शामिल एक शख्स ने बताया, 'हम खाटू श्याम गए थे और जयपुर के रास्ते वापस लौट रहे थे. हमारे पास तीन गाड़ियां थीं और हम जयपुर के आगे खाना खाने के लिए रुके थे. खाना खाने के बाद, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वह पहले निकल गई, जबकि हम बाद में निकले. रास्ते में हमें एक कॉल आया कि ऐसा हादसा हो गया है और हमें जल्दी पहुंचने के लिए कहा गया. जब तक हम वहां पहुंचे, तब तक सभी घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था. अभी पांच-छह लोग घायल हैं और बाकी लोगों की मौत हो चुकी है.'

Kota, Rajasthan: A passenger says, "We had gone to Khatu Shyam and were returning via Jaipur. We had three vehicles, and we stopped to eat food ahead of Jaipur. After eating, the vehicle that met with the accident left first, while we left later. On the way, we received a call saying that such an accident had occurred and asking us to come quickly. By the time we got there, all the patients had been shifted to the hospital. Right now, five or six people are injured, and the rest have passed away..." — IANS (@ians_india) November 22, 2026

अंधेरे में खड़ा ट्रक नहीं दिखाई दिया: पुलिस अधिकारी

इस घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि हादसा हाईवे पर हुआ. वे एक क्रूजर गाड़ी में जा रहे थे. सभी एक ही परिवार के थे, ड्राइवर समेत कुल 16 लोग सवार थे. आगे सड़क किनारे कोई ट्रक या गाड़ी खड़ी थी. अंधेरे की वजह से ड्राइवर को वो दिखाई नहीं दी और उनकी गाड़ी जाकर ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा सात लोग घायल हैं.

जिला प्रशासन ने क्या बताया?

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेश जोशी ने बताया कि गाड़ी में 16 लोग सवार थे, जो खाटू श्याम के दर्शन करके महाराष्ट्र लौट रहे थे. वे सभी आपस में रिश्तेदार थे.

एएनआई से बात करते हुए राजेश जोशी ने बताया, 'शंभूपुरा के पास 16 लोगों को लेकर जा रही एक गाड़ी आधी रात में एक खड़े ट्रक से टकरा गई. यह बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई. वे खाटू श्याम से दर्शन करके लौट रहे थे और आपस में रिश्तेदार थे.'

उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि घायलों को सही मेडिकल देखभाल मिले और वो ठीक हो जाएं. हादसे में जान गंवाने वालों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

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