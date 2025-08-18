नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?

Rajasthan Crime News: राजस्थान से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. खैरथल-तिजारा जिले में एक व्यक्ति का शव उसी के घर में रखे नीले ड्रम से मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई.

राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक व्यक्ति का शव उसी घर में मिला जिस घर में वो रहता था. छत पर पड़े ड्रम में शव मिलने से पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को बरामद कर लिया है और मामला दर्ज करके शव को पोस्टमॅार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की याद दिला दी.

पुलिस कर रही हत्या की जांच

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस ने मृतक की पहचान करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी हंसराम के रूप में हुई है. हंसराम अपनी धर्मपत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़ की आदर्श कॅालोनी में रहता था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह मामला सामने तब आया जब अचानक पड़ोसियों को किसी सड़े हुए चीज की दुर्गंध आने लगी, तब पड़ोसियों ने शिकायत की तो पता चला की घर की छत पर एक ड्रम में शव पड़ा हुआ है. पुलिस के मुताबिक हंसराम उर्फ सूरज पर किसी तेज धार की हथियार से वार किया गया था. जिले के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि "शव को जल्दी सड़ने के लिए उस पर नमक डाला गया था". उन्होंने यह भी बताया कि सूरज पिछले डेढ़ महीने से छत पर किराये के कमरे में रह रहा था और एक ईंट भट्टे पर काम करता था.

पत्नी अपने बच्चों संग फरार

पुलिस के मुताबिक हंसराम की पत्नी सुनीता और उसके तीनों बच्चे और मकान मालिक का बेटा शनिवार से गायब है. पुलिस उपाधीक्षक ने हंसराम के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि "सूरज शराब का आदी था और अक्सर मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ शराब पीता था. फिलहाल जितेंद्र और हंसराम दोनों के परिवार का कोई पता नहीं चल पाया है." पुलिस ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है.

