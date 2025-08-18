टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह
Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?
UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज
Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट
नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?
क्या है ये भूतिया इस्तीफ़ा? जेनरेशन ज़ेड में तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये ऑफिशियल ट्रेंड
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर
भारत
Rajasthan Crime News: राजस्थान से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. खैरथल-तिजारा जिले में एक व्यक्ति का शव उसी के घर में रखे नीले ड्रम से मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई.
राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक व्यक्ति का शव उसी घर में मिला जिस घर में वो रहता था. छत पर पड़े ड्रम में शव मिलने से पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को बरामद कर लिया है और मामला दर्ज करके शव को पोस्टमॅार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की याद दिला दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस ने मृतक की पहचान करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी हंसराम के रूप में हुई है. हंसराम अपनी धर्मपत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़ की आदर्श कॅालोनी में रहता था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
दरअसल, यह मामला सामने तब आया जब अचानक पड़ोसियों को किसी सड़े हुए चीज की दुर्गंध आने लगी, तब पड़ोसियों ने शिकायत की तो पता चला की घर की छत पर एक ड्रम में शव पड़ा हुआ है. पुलिस के मुताबिक हंसराम उर्फ सूरज पर किसी तेज धार की हथियार से वार किया गया था. जिले के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि "शव को जल्दी सड़ने के लिए उस पर नमक डाला गया था". उन्होंने यह भी बताया कि सूरज पिछले डेढ़ महीने से छत पर किराये के कमरे में रह रहा था और एक ईंट भट्टे पर काम करता था.
यह भी पढ़ें: मोदी-शाह के 'मास्टरस्ट्रोक' से India Alliance को झटका, क्या राहुल गांधी की दोस्ती में फूट पड़ेगी?
पुलिस के मुताबिक हंसराम की पत्नी सुनीता और उसके तीनों बच्चे और मकान मालिक का बेटा शनिवार से गायब है. पुलिस उपाधीक्षक ने हंसराम के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि "सूरज शराब का आदी था और अक्सर मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ शराब पीता था. फिलहाल जितेंद्र और हंसराम दोनों के परिवार का कोई पता नहीं चल पाया है." पुलिस ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.