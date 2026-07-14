PAK बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे मस्जिद-मदरसों को HC का जवाब- ये धार्मिक भेदभाव नहीं, सिक्योरिटी...

याचिकाकर्ताओं ने जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किमी के दायरे में स्थित मस्जिद, मदरसे और दरगाहों को लेकर जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि पहले ही कुछ मस्जिद-मदरसे हटाए जा चुके हैं, ऐसा उनके साथ भी हो सकता है.

पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजदू मस्जिद-मदरसों को हटाने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार (Image Source: X/ANI)

भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर दायरे में मौजूद मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को राजस्थान सरकार ने जगह खाली करने का नोटिस दिया है. इस आदेश के खिलाफ मस्जिद-मदरसों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

सोमवार (13 जुलाई, 2026) को कोर्ट ने पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति और अन्य की याचिकाएं खारिज कर दीं. जस्टिस समीर जैन ने कहा कि यह मामला धार्मिक भेदभाव से नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संवेदनशील जानकारी का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है.

हाईकोर्ट ने कहा- धार्मिक भेदभाव नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है

हाईकोर्ट ने कहा, 'रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि जो भी संरचनाएं इस बेल्ट में स्थित हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है, उसमें किसी विशेष समुदाय का जिक्र नहीं किया गया है इसलिए यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, धार्मिक भेदभाव का नहीं.' कोर्ट ने कहा कि सरकार के एक्शन को धार्मिक रंग दिए जाने की कोशिश पूरी तरह से गलत है.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री की जांच से प्रथम दृष्टया ये संरचनाएं अनऑथराइज्ड प्रतीत होती हैं, जिनके निर्माण के लिए राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस एक्ट के तहत अनुमति नहीं ली गई.

याचिकाकर्ताओं की क्या है अपील?

याचिकाकर्ताओं ने जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किमी के दायरे में स्थित मस्जिद, मदरसे और दरगाहों को लेकर जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि जून में केंद्र सरकार ने कहा था कि सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित मस्जिद, मदरसों और दरगाहों को हटाया जाए. याचिका के अनुसार इस ऐलान के बाद नोटिस जारी किए गए, कई मस्जिद-मदरसे पहले ही गिराए जा चुके हैं और उनको डर है कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है.

भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए ये मस्जिद-मदरसे, सरकार का आरोप

सरकार के नोटिस में आरोप लगाया गया था कि इन मस्जिद-मदरसों ने वैधानिक अनुमति के बिना सरकारी या कृषि भूमि पर स्थाई निर्माण किए हैं और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर रखा है. अधिकारियों ने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए यह भी कहा था कि कुछ निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय हो सकते हैं.

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