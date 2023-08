बुरे फंसे गहलोत के मंत्री राजेंद्र गूढ़ा, आ तुझे राजनीति सिखाता हूं बोलकर तोड़ दिया हाथ, समझिए पूरा केस

डीएनए हिंदी: राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा (Rajendra Singh Gudha) बुरे फंसे हैं. राजेंद्र सिंह गुढ़ा समेत 3 लोगों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का केस दर्ज हुआ है. मंत्री पर जबरन हस्ताक्षर कराने का केस दर्ज कराया गया है. उन पर एक शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

नीम का थाना कस्बे में प्रताप नगर के रहने वाले दुर्गा सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने उनके पास फोन कर गाली गलौज कर धमकी दी. मामले को लेकर दुर्गा सिंह ने बताया कि वह ककराना ग्राम पंचायत से वार्ड पंच भी है.

दुर्गा सिंह ने कहा, 'पिछले महीने, मुझे राजेंद्र सिंह गुढा का फोन आया और उन्होंने बताया कि मैं नीम का थाना में हूं. इसके बाद वह मुझे अपनी कार में ले गए और कहा कि हम तुम्हें राजनीति सिखाएंगे. फिर हाथ तोड़ दिया.'



Delhi Violence: शरजील इमाम जामिया हिंसा मामले में बरी, CAA प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देने का था आरोप

क्या-क्या हैं मंत्री पर आरोप?



मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर गंभीर आरोप हैं. उन्होंने कथित तौर पर फोन पर धमकी दी थी. इसके बाद मंत्री गुढ़ा और उनके पीए कृष्ण सिंह 12 बजे उसके पास आए और उनके साथ मंडावरा के रहने वाले विमला कवर और अन्य लोग भी थे. इन लोगों ने उनसे गाली-गलौज की और सरकारी गाड़ी में बैठा कर उदयपुरवाटी के गिरावड़ी गांव ले लाए. जहां मंत्री ने उदयपुरवाटी थाना अधिकारी को फोन पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कहा.

Rajasthan | FIR filed against state min Rajendra Singh Gudha in alleged case of kidnapping



Last month, I received call from Rajendra Singh Gudha & told him I'm in Neem Ka Thana. After that he took me in his car & said 'we'll teach you politics', said complainant Durga Singh(3.2) pic.twitter.com/TsvWsz69o2