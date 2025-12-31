होठों पर लिपस्टिक और बुर्का पहनकर वृंदावन में घुम रहा था RAC जवान, पुलिस ने ऐसे दबोचा दुष्कर्म का आरोपी

नौकरी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले इनामी आरएसी जवान को पुलिस ने वृंदावन से दबोच लिया. यहां आरोपी होठों पर लिपस्टिक और बुर्का पहने घूम रहा था, जिसे राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

वृंदावन की गलियों में बुर्का पहनकर घुम रहे एक दुष्कर्म आरोपी को राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर एक नाबालिग से लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. लड़की के चंगुल से छूटकर भागने पर पुलिस पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने बचने के लिए वह वृंदावन आ गया. यहां होठों पर लिपस्टिक लगाने के साथ ही बुर्का पहनकर भेष बदल लिया, जिसे धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

वृंदावन में छिपा हुआ था बदमाश

एसपी विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी का नाम रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया है, जो आरएसी का जवान है. 15 दिसंबर 2025 को आरोपी ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके भाई को जेल में पुलिस की नौकरी का झांसा देकर अपने घर बुलाया था. यहां आरोपी ने लड़की के भाई को दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के बहाने बाहर भेज दिया. इसके बाद नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का किया. लड़की जैसे तैसे कर आरोपी के चंगुल से छूटकर घर के बाहर जा पहुंची. यहां उसकी चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हुआ आरोपी

यहां जब तक पुलिस पहुंची आरोपी राजेंद्र सिसोदिया मौके से फरार हो गया. इसके बाद से पुलिस आरोपी दुष्कर्मी की तलाश में जुटी थी. पुलिस ने आरोपी बदमाश पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था. बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था. इस दौरान उसकी लोकेशन आगरा से लेकर लखनऊ, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की मिल रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती आरोपी भेष बदलकर मौके से फरार हो जाता था.

वृंदावन से बुर्का में दबोचा गया आरोपी

पुलिस की कई टीमें आरोपी राजेंद्र सिसोदिया की तलाश में जुटी थी. इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से लेकर उसकी लोकेशन का भी पता लगाया जा रहा था. इसी दौरान आरोपी के वृंदावन में होने का पता चला. इस पर राजस्थान के धौलपुर पुलिस वृंदावन पहुंची. यहां आरोपी एक आश्रम में होठों पर लिपस्टिक और बुर्का पहने बैठा था. इससे पहले की वह यहां से फरार होता. पुलिस ने उसे दबोच लिया. पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

