Covid-19: राजस्थान के CM अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव, कहा- संपर्क में आने वाले कराएं अपना टेस्ट

वसुंधरा राजे भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं. उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. वसुंधरा ने ट्वीट किया, 'कोविड की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. चिकित्सकों की सलाह पर मैं पूर्ण रूप से पृथक-वास में हूं.’ राजे के अनुसार, 'जो लोग मेरे संपर्क में रहे, वे अपनी जांच करवायें और सावधानी बरतें. राज्‍य में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए और कल शाम तक 189 संक्रमित उपचाराधीन थे.

अशोक गहलोत ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा. आप सब सावधानी बरतें एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें.

Rajasthan CM Ashok Gehlot tests positive for #COVID19. He tweets that he has moderate symptoms and would work from his residence for the next few days, as per doctors' suggestions. pic.twitter.com/21e2TbxtuX