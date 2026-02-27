Rajasthan Accident: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, कई घायल

Rajasthan Accident News: हादसा बालोतरा में नेशनल हाईवे पर हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि ड्राइवर साइड से बस के परखच्चे उड़ गए. सड़क पर चीख-पुकार मच गई.

राजस्थान के बालोतरा जिले में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में अभी 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराय गया है. जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

टक्कर इतनी भयानक थी कि ड्राइवर साइड से बस के परखच्चे उड़ गए. यात्रियों के शव बस से बाहर लटक गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. वहीं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, हादसा बालोतरा जिले में सरवड़ी गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान बस चालक ने नियत्रण खो दिया और वह ट्रक से टकरा गई.

प्रशासन का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि हादसे में कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

चश्मदीदों की मानें तो हादसे का दृश्य इतना भयानक था कि देखकर लोगों की रूह कांप गई. बस के अंदर कुछ यात्रियों के शव लटके हुए थे. एक तरफ से बस का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस ने राहगीरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया. गाड़ियां कई घंटों तक जाम में फंसी रहीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से