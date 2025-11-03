Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

राजस्थान में मंदिर से भगवान के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की भिड़त में 15 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल हैं. इस पर प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा दुख जताया.

राजस्थान के फलौदी ज़िले में रविवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई. इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे का शिकार हुए लोग तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान टेम्पो ट्रेवलर की टक्कर ट्रक से हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर चीख पुकार मच गई. इसमें 15 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, हादसा भारत माला राजमार्ग पर मतोडा गांव के पास हुई. यहां ट्रेम्पो ट्रेवलर में सवार लोग जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के माली समुदाय के सदस्य थे, जो कपिल मुनि आश्रम में पूजा-अर्चना करने के बाद बीकानेर के कोलायत मंदिर में दर्शन कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनके ट्रेवलर की टक्कर ट्रक से हो गई. टेम्पो ट्रैवलर में सवार 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. यहां उन्होंने दम तोड़ दिया. जोधपुर के पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि "पंद्रह यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पहले प्राथमिक उपचार के लिए ओसियां ​​के एक अस्पताल ले जाया गया.

प्रधानमंत्री ने जताया दुख

प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों पर शोक व्यक्त किया, अनुग्रह राशि की घोषणा की. दुर्घटना के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान बस दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए नकद राहत की घोषणा की है. पीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राजस्थान के फलौदी जिले में हुई दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूँ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ.

मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को मिलेंगे 2 लाख रुपये

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने तथा घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ,"

