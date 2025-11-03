FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेलंगाना: रंगारेड्डी सड़क हादसे में मौत का आकड़ा 20 हुआ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Anil Ambani पर ED की कार्रवाई सख्त: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

Homeभारत

भारत

Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

राजस्थान में मंदिर से भगवान के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की भिड़त में 15 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल हैं. इस पर प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा दुख जताया. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 03, 2025, 08:48 AM IST

Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग
Add DNA as a Preferred Source

राजस्थान के फलौदी ज़िले में रविवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई. इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे का शिकार हुए लोग तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान टेम्पो ट्रेवलर की टक्कर ट्रक से हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर चीख पुकार मच गई. इसमें 15 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

जानकारी के अनुसार, हादसा भारत माला राजमार्ग पर मतोडा गांव के पास हुई. यहां ट्रेम्पो ट्रेवलर में सवार लोग जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के माली समुदाय के सदस्य थे, जो कपिल मुनि आश्रम में पूजा-अर्चना करने के बाद बीकानेर के कोलायत मंदिर में दर्शन कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनके ट्रेवलर की टक्कर ट्रक से हो गई. टेम्पो ट्रैवलर में सवार 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. यहां उन्होंने दम तोड़ दिया. जोधपुर के पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि "पंद्रह यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पहले प्राथमिक उपचार के लिए ओसियां ​​के एक अस्पताल ले जाया गया. 

प्रधानमंत्री ने जताया दुख

प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों पर शोक व्यक्त किया, अनुग्रह राशि की घोषणा की. दुर्घटना के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान बस दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए नकद राहत की घोषणा की है. पीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राजस्थान के फलौदी जिले में हुई दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूँ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ.

मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को मिलेंगे 2 लाख रुपये

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने तथा घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ," 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Anil Ambani पर ED की कार्रवाई सख्त: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..
Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..
Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग
राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग
Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
Banana For Weight Loss: पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
Mangal Ast Effects: 180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब
180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE