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'सरेंडर करो या...', राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'सरेंडर करो या...', राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी से कहा कि वह या तो मामले के गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करेगा या फिर सोनम को आत्मसमर्पण कर मुकदमे का सामना करने का निर्देश देगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 21, 2026, 07:00 PM IST

'सरेंडर करो या...', राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

राजा रघुवंशी हत्या मामले में सोनम की जमानत को मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती (Image Source: IANS)

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  • सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने का दिया सुझाव.
  • कोर्ट ने पूछा- क्या सोनम ने गिरफ्तारी के आधार पर पहले सवाल उठाए थे?
  • कोर्ट ने कहा- आरोपों की विस्तार से जांच करने के इच्छुक नहीं.
  • सोनम को हाईकोर्ट से जमानत मिलने को मेघालय सरकार ने दी है चुनौती.

इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो वह सरेंडर करके मुकदमे का सामना करे या फिर कोर्ट मामले के गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करेगा. पिछले साल 23 मई को मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम लापता हो गए थे. 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई मिली थी और कुछ दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली थी.

सोनम मामले की मुख्य आरोपी है और पुलिस का आरोप है कि उसने आर्थिक लाभ के मकसद से भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची.जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की बेंच मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट में सोनम को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई है.

कोर्ट ने सोनम से पूछा, 'आप अपने आचरण पर क्या स्पष्टीकरण देंगी? पुलिस का कहना है कि जब आप अपने पति के साथ वहां गई थीं. घटना वहीं हुई, जहां उन पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? यही मुख्य सावल है. दूसरा ये कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर क्या आपने शुरुआती स्तर पर ही आपत्ति जताई थी?'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह या तो मामले के गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करेगा या फिर सोनम को आत्मसमर्पण कर मुकदमे का सामना करने का निर्देश देगा. कोर्ट ने सोनम के वकील से कहा, 'हम यह इसलिए कह रहे हैं, ताकि आपको अचानक स्थिति का सामना न करना पड़े और साथ ही आप हमारे रुख को भी समझ सकें. आप निर्देश लेकर हमारे समक्ष वापस आइए.'

मेघायल सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'सोनम अपने पति को बहला-फुसलाकर पहाड़ियों पर सुनसान जगह पर ले गई. सोनम के प्रेमी ने तीन लोगों को भाड़े पर रखा था, वे भी कपल का पीछा कर रहे थे, फिर आखिरकार पति की हत्या कर दी गई. पत्नी भी इसमें शामिल थी और शव को खाई में फेंक दिया गया. पति की मृत्यु खाई में फेंके जाने से नहीं हुई थी.'

एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'पहले राजा रघुवंशी की हत्या की गई और फिर शव खाई में फेंक दिया. जांच में यही सामने आया है. इसके बाद आरोपी फरार हो गए. जांच में उन तीन लोगों का भी पता चला, जिन्होंने सोनम की मदद की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. अब रिकॉर्ड पर यह भी है कि सोनम के प्रेमी ने उसे सलाह दी थी कि अब आत्मसमर्पण करना उसके लिए सुरक्षित रहेगा. उस समय वह गाजीपुर में थी और वहीं उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया.'

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सोनम को अपनी गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी. सोनम के वकील ने दलील कि इस मामले को मीडिया ने अत्यधिक प्रचारित किया है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामला है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के आरोपों की विस्तार से जांच करने का इच्छुक नहीं है.

सोनम को 27 अप्रैल को निचली अदालत और फिर 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सोनम की जमानत बरकरार रखी थी कि पुलिस गिरफ्तारी के उचित लिखित आधार उपलब्ध कराने में विफल रही. कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या के लिए दंड) के स्थान पर धारा 403 लिखा गया, जो इस संदर्भ में लागू ही नहीं होती.

 

यह भी पढ़ें:- आप आदेश का पालन क्यों नहीं करते, मुद्दा क्यों बनाना? SG से बोला SC, पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार दिए जाने का है मामला

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