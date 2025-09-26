रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

Godavari Plant Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र में गोदावरी पावर प्लांट इस्पात में अचानक लोहें की शेड गिरने से कई लोगों की मौत हो गई हैं.

Godavari Plant Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही हैं. धरसींवा थाना क्षेत्र के सिलतरा स्थित गोदावरी पावर इस्पात में अचानक लोहें के शेड गिरने से करीब 6 मौत हो गई. दरअसल फैक्ट्री के अंदर टेंपरेचर कंट्रोल मशीन का मुआयना करने पहुंच थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ अगले ही पल इतना बड़ा हादसा होने वाला है. 6 लोगों के मौत के साथ-साथ इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर हैं.

निजी अस्पताल में कराया भर्ती

घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसा शाम करीब चार बजे हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

