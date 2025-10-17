Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

Festival Special Train: दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी हैं. नई दिल्ली से चलकर सिवान के रास्ते मुजफ्फर को जाने वाली फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेन में बुकिंग खुल चुकी हैं.

Festival Special Train: दीपावली और छठ पर्व अब नजदीक हैं ऐसे में यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. इसी समस्या से बचने के लिए रेलवे से त्योहारों पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. दीपावली और छठ पर्व के मौके पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तरी रेलवे (Northern Railway) ने नई दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच एसी फेस्टिवल स्पेशल रिजर्व ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

टिकटों की मारामारी के बीच आरामदायक सफर

भारी टिकटों की मारामारी के बीच छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए ये स्पेशल ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं हैं. रेलवे के अनुसार, ट्रेन नंबर 04058 (नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर जंक्शन) और ट्रेन नंबर 04057 (मुजफ्फरपुर जंक्शन से नई दिल्ली) के रूप में यह विशेष ट्रेन चलेगी। ट्रेन नंबर 04058 नई दिल्ली से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. जबकि ट्रेन नंबर 04057 मुजफ्फरपुर से शाम 4:50 बजे चलेगी और अगले दिन 3:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

ट्रेन नंबर 04058 नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर 18, 19, 22 और 23 अक्टूबर 2025 को चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 04058 मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली 19, 20, 23 और 24 अक्टूबर 2025 को चलेगी. अगर बात करें कि ये ट्रेन किन-किन स्टेशनों पर रुकगी तो बता दें कि ये ट्रेन यह फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टुंडला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोंडा जंक्शन, बस्ती, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया सदर, सिवान जंक्शन, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर जंक्शन स्टेशनों पर ठहरेगी.

