Railway Luggage Rules: 40 KG तक लगेज फ्री... ट्रेन के किस कोच में कितना ले जा सकते हैं सामान, रेल मंत्री ने संसद में बताया

Railway Luggage Rules: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ट्रेन में यात्रियों के लिए सामान का वजन निर्धारित होता है. उन्होंने बताया कि किस कोच में कितना लगेज ले जा सकते हैं.

भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं. रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नियम कानूनों में बदलाव करते रहते हैं. इस बीच रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में लगेज के नियमों के बारे में जानकारी दी है. वैष्णव ने बताया कि ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा.

वैष्णव ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के पूछे गए सवालों पर लिखित उत्तर में यह बात कही. रेड्डी ने पूछा, 'क्या रेलवे, एयरपोर्ट पर अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप ट्रेन यात्रियों के लिए सामान संबंधी नियम लागू करेगा? इसके जवाब में वैष्णव ने कहा, ‘वर्तमान में यात्रियों द्वारा डिब्बों के अंदर अपने साथ सामान ले जाने की श्रेणीवार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है.'

मंत्री जानकारी के अनुसार, ‘एसी थ्री टियर’ या ‘चेयर कार’ में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 KG तक निशुल्क सामान ले जाने की अनुमति है, जो इसकी अधिकतम सीमा भी है.

1st AC में किनता ले जा सकते हैं लगेज?

वहीं, फर्स्ट क्लास और ‘एसी टू टियर’ के यात्रियों को 50 किग्रा तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है. जिसकी अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम है. एसी प्रथम श्रेणी के यात्री 70 किग्रा तक सामान निशुल्क ले जा सकते हैं, जबकि शुल्क देकर 150 किग्रा तक सामान ले जाया जा सकता है.

वैष्णव के अनुसार, 100 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेमी चौड़े और 25 सेमी ऊंचाई तक के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से को व्यक्तिगत सामान के रूप में यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति है.

मंत्री ने स्पष्ट किया, 'अगर ट्रंक, सूटकेस और बक्से, जिनका बाहरी माप किसी भी रूप में अधिक है, तो ऐसी वस्तुओं को यात्रियों के डिब्बों में नहीं, बल्कि ब्रेकवैन (SLR)/पार्सल वैन में बुक करके ले जाना होगा. उन्होंने कहा कि निजी सामान के रूप में वाणज्यिक वस्तुओं की डिब्बे में बुकिंग और परिवहन की अनुमति नहीं है.

(With PTI inputs)

