रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

भारत
इस दिवाली केंद्र सरकार रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने जा रही है. इसके लिए करीब 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को सरकार ने एक बैठक में मंजूरी दे दी है.
केंद्र सरकार की तरफ से इस दिवाली पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (24 सितंबर 2025) को हुई बैठक में 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी. इतना ही नहीं केंद्र सरकार का कहना है कि रेल कर्मचारियों को बोनस का भुकतान दिवाली से पहले ही कर दिया जाएगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा पैसा?
इस पैसों का भुगतान रेलवे कर्मचारी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेक मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, रेलवे मंत्राय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को किया जाएगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर हैं. बता दें कि इस फैसले के अनुसार करीब-करीब 11.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. बता दें कि बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के एकाउंट में आएंगी.
यह भी पढ़ें- फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप
2,192 करोड़ रुपये से डबल लाइन को मंजूरी
इतना ही नहीं रेलवे में काम कर रहे है नॉन गजटेड कर्मचारियों को हर साल बोनस दिया जाता है. इस बोनस का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) कहा जाता है. दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया तक रेलेवे की डबल लाइन मंजूरी की हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2,192 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा. इस पूरी योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "अब तक यह सिंगल लाइन थी, जिसकी क्षमता सीमित थी. डबल लेन होने के बाद इसकी क्षमता बढ़ेगी." 104 किलोमीटर किलोमीटर की लंबाई वाली इस रेल लाइन से चार जिले जुड़ेंगे.
