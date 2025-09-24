Add DNA as a Preferred Source
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील

Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

भारत

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

इस दिवाली केंद्र सरकार रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने जा रही है. इसके लिए करीब 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को सरकार ने एक बैठक में मंजूरी दे दी है.

सुमित तिवारी

Updated : Sep 24, 2025, 04:25 PM IST

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

केंद्र सरकार की तरफ से इस दिवाली पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (24 सितंबर 2025) को हुई बैठक में 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी. इतना ही नहीं केंद्र सरकार का कहना है कि रेल कर्मचारियों को बोनस का भुकतान दिवाली से पहले ही कर दिया जाएगा. 

किन कर्मचारियों को मिलेगा पैसा?

इस पैसों का भुगतान रेलवे कर्मचारी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेक मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, रेलवे मंत्राय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को किया जाएगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर हैं. बता दें कि इस फैसले के अनुसार करीब-करीब  11.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. बता दें कि बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के एकाउंट में आएंगी. 

यह भी पढ़ें-  फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

2,192 करोड़ रुपये से डबल लाइन को मंजूरी

इतना ही नहीं रेलवे में काम कर रहे है नॉन गजटेड कर्मचारियों को हर साल बोनस दिया जाता है. इस बोनस का  प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) कहा जाता है. दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया तक रेलेवे की डबल लाइन मंजूरी की हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2,192 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा. इस पूरी योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "अब तक यह सिंगल लाइन थी, जिसकी क्षमता सीमित थी. डबल लेन होने के बाद इसकी क्षमता बढ़ेगी." 104 किलोमीटर किलोमीटर की लंबाई वाली इस रेल लाइन से चार जिले जुड़ेंगे. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

