महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से धंस गया गांव, अब तक 4 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश से तबाही मची हुई है. रायगढ़ जिले की खालापुर तहसील के गांव इरशलवाड़ी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है. यह भूस्खलन इतना बड़ा है कि लगभग पूरा गांव ही धंस गया है. इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई है. राहत और बचाव कार्य के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं. हालात का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रायगढ़ जा रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश जारी है और इन इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.

रायगढ़ की पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि अभी तक 22 लोगों को बचाया गया है और कई लोग फंसे हुए हैं. घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन से 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. एनडीआरएफ के अलावा कई एनजीओ और स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं. रायगढ़ पुलिस ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है. एनडीआरएफ की दो टीमें मौजूद हैं लेकिन दो और टीमों को बुलाया गया है.

#WATCH | Maharashtra: Rescue operation underway by NDRF after a landslide occurred in Irshalwadi village of Khalapur tehsil of Raigad district.