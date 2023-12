अब अखाड़े में पहुंच गए राहुल गांधी, WFI विवाद के बीच बजरंग पुनिया से की मुलाकात

डीएनए हिंदी: कुश्ती पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार की सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छाड़ा गांव में एक अखाड़े में पहुंच गए. राहुल गांधी ने यहां बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवानों से मुलाकात की, पहलवानों की दिनचर्या देखी और कुछ दांवपेच के बारे में भी जानकारी ली. वह झज्जर के विरेंद्र आर्य अखाड़े में पहुंचे थे. राहुल के इस दौरे के बाद विरेंद्र आर्य ने कहा कि उन्हें पता भी नहीं था कि अखाड़े में राहुल गांधी आने वाले हैं. राहुल गांधी अचानक ही अखाड़े में पहुंच गए और लोगों से मुलाकात की.

अखाड़ा चलाने वाले कुश्ती कोच विरेंद्र आर्य ने बताया, 'कुछ बताया नहीं था. एकदम से ही आ धमके, हम तो यहां कुश्ती कर रहे थे. हमें पता नहीं था कि कब कौन आने वाला है. हमसे पूछा कि यहां एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे साथ मिलकर एक्सरसाइज की. उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया. हमें बहुत खुशी हुई कि उन्हें बहुत जानकारी है. कुश्ती के दांव भी लगाए, कुश्ती भी सीखी. उन्होंने रोटी भी खाई. विवाद पर भी बात हुई. हमने कहा कि बच्चे बहुत मानसिक परेशानी झेल रहे हैं लेकिन राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में तो है नहीं कुछ. सरकार के हाथ में है.'

यह भी पढ़ें- बंगाल में अमित शाह का ऐलान, 'CAA लागू करने से कोई नहीं रोक सकता'

#WATCH | Haryana: Congress MP Rahul Gandhi leaves from Virender Arya Akhara in Chhara village of Jhajjar district after interacting with wrestlers including Bajrang Poonia and others. pic.twitter.com/Amx713pfeG