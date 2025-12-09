FacebookTwitterYoutubeInstagram
'हमारा देश फैब्रिक की तरह...', राहुल गांधी ने RSS पर बोला तीखा हमला, मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल

राहुल गांधी ने पूछा, '30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की छाती में तीन गोलियां किसने मारीं? नाथूराम गोड्से ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की. यह असहज करने वाला सच है, लेकिन इसे कहना होगा.

रईश खान

Updated : Dec 09, 2025, 07:03 PM IST

संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने RSS और बीजेपी पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सभी संस्थाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कब्जा कर लिया है. उन्होंने कहा, "क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना जोर क्यों दिया? उन्होंने आजादी की लड़ाई खादी के कॉन्सेप्ट के इर्द-गिर्द क्यों लड़ी? उन्होंने सिर्फ खादी ही क्यों पहनी? यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह भारत के लोगों की भावना है.

राहुल गांधी ने असमिया गमछे से लेकर कांचीपुरम साड़ी तक की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा देश भी एक फैब्रिक की तरह है. देश के सारे धागे एक जैसे हैं. हमारा देश 150 करोड़ लोगों से बना है और सारे धागे एक जैसे हैं. पहनावे में देश की झलक है, लेकिन आरएसएस एकता को खत्म करना चाहती है. वह नफरत फैलाना चाहती है. उसने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है.

महात्मा गांधी को गोलियां किसने मारी

राहुल गांधी ने पूछा, '30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की छाती में तीन गोलियां किसने मारीं? नाथूराम गोड्से ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की. यह असहज करने वाला सच है, लेकिन इसे कहना होगा. सभी लोग जानते हैं कि कैसे भारत के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है. इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, बस उसकी एक योग्यता है कि वह संघ से जुड़ा हो.

राहुल गांधी के RSS पर तीखे प्रहार किए जाने के बाद बीजेपी सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी को टोकते हुए कहना पड़ा आप चुनाव सुधार पर बोलिए, किसी संगठन का नाम मत लीजिए. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम लोग नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर वह विषय पर ही नहीं बोलेंगे, तो सबका समय खराब होगा.

शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा

सरकार के विरोध जताने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा. शैक्षणिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है. कुलपति की नियुक्ति एक संगठन से जुड़ाव के आधार पर की जा रही हैं. RSS के लोगों ने सीबीआई-ईडी पर कब्जा किया है. चुनाव आयोग पर भी एक संस्था का कब्जा है, जो चुनाव को नियंत्रित करती है.

CJI की नियुक्त प्रक्रिया पर सरकार को घेरा

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, 'मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, उसके मेरे पास सबूत हैं. भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया. 2023 में नियम बदलकर यह प्रावधान किया गया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया गया. CCTV और डेटा को लेकर भी नियम बदले गए.

