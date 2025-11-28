'मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है...', दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने PM Modi से पूछे सवाल

भारत
Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए. उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और ठोस कार्य योजना की मांग की है.
Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने कहा कि वायु प्रदूषण सिर्फ एक मौसम संबंधी समस्या नहीं, बल्कि देश के लाखों बच्चों की सेहत पर मंडरा रहा बड़ा खतरा है. उन्होंने मांग की कि 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो और सरकार एक ठोस योजना पेश करे. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग डॉक्टर तक नहीं जा सकते, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि भारत के बच्चे “स्वच्छ हवा के हकदार हैं, बहानों के नहीं.
राहुल ने साफ कहा कि मोदी सरकार इस गंभीर संकट पर “हाथ पर हाथ धरे बैठी है”, जबकि आम लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.
राहुल गांधी ने ‘वॉरियर मॉम्स: मदर्स ऑफ क्लीन एयर’ नाम की संस्था की महिलाओं से मुलाकात की और उनकी चिंताएं अपने व्हाट्सएप चैनल पर साझा कीं. कई महिलाओं ने बताया कि प्रदूषण के कारण उनके बच्चे लगातार खांसी, सांस की दिक्कत और एलर्जी से परेशान हैं. राहुल गांधी ने कहा कि वह जिस भी मां से मिलते हैं, वह अपने बच्चों की खराब होती सेहत को लेकर डरी और परेशान नजर आती है.
बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 28, 2025
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिला - वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं।
जहरीली हवा से छोटे-छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे… pic.twitter.com/TrO7f58qPt
उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली के बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन मोदी सरकार न तो कोई तत्परता दिखा रही है और न ही कोई जवाबदेही तय कर रही है. राहुल ने कहा कि “सरकार को बच्चों की जिंदगी से जुड़े इस खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए. देश को आज ही एक स्पष्ट और असरदार कार्य योजना चाहिए.” एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रदूषण से गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई प्रभावित है, लेकिन बड़े प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के पास राजनीतिक शक्ति है, जबकि आम नागरिक संगठित नहीं हैं, इसलिए उनकी आवाज कमजोर हो जाती है.
