'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

अमित शाह ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर कथित अपशब्दों के लिए माफी की मांग की. शाह ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' करार दिया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. शाह ने कहा कि बिहार में चल रही राहुल गांधी की "वोटर अधिकार यात्रा" के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. दरअसल, अमित शाह असम दौरे पर थे, जहां उन्होंने गुवाहाटी स्थित राजभवन की नई इकाई ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया. इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, "अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कहे गए शब्दों पर माफी मांगनी चाहिए. देश उन्हें और उनकी पार्टी को घृणा से देख रहा है."

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल

शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की "घुसपैठिया बचाओ यात्रा" सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है और इसने भारतीय राजनीति को "निम्नतम स्तर" पर पहुंचा दिया है. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव उसकी आत्मा होते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देने की राजनीति करेगी तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. दरअसल, हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें दरभंगा में यात्रा के मंच से एक अज्ञात व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया.

कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप

परिश्रम करके अपने बच्चों को संस्कारित करने वाली एक माँ का अपमान कर राहुल गांधी की पार्टी ने सभी सीमाएँ लाँघ दी हैं। राजनीति में इससे ज़्यादा पतन और क्या होगा? जनता इसके लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। pic.twitter.com/wNiT15JGkV — Amit Shah (@AmitShah) August 29, 2025

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया सराह रही है और किसी भी गाली से भाजपा का चुनावी प्रतीक कमल खिलने से नहीं रुक सकता. उन्होंने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों ने उनकी सोच को नकार दिया है. असम दौरे के दौरान शाह ने ‘राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला-उत्तर पूर्व’ का वर्चुअल उद्घाटन किया. इसके अलावा आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. उन्होंने राजभवन परिसर में मंदिर में पूजा, गौ पूजन और पौधारोपण भी किया.

