'BJP शोर बहुत मचाती है, उसमें संविधान बदलने का साहस नहीं', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला

आज रविवार के दिन राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मुंबई (Mumbai) में न्याय संकल्प पदयात्रा कर रहे थे. मुंबई में उनकी ये यात्रा आवास मणि भवन से लोकर अगस्त क्रांति मैदान तक की थी. इसी दौरान वो एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी (BJP) पर हमलावर दिखे. राहुल न्याय संकल्प पदयात्रा के बीच एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी शोर खूब मचाती है, लेकिन संविधान को बदल दे ये साहस उसमें नहीं है. राहुल ने कहा कि उनके पास सत्य और देशवासियों दोनों का ही साथ है.

#WATCH | Maharastra: Congress MP Rahul Gandhi pays floral tribute at the Gandhi Smarak Stambh in August Kranti Maidan, in Mumbai. pic.twitter.com/ejHJQFKijX