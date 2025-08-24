बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब

बिहार के अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है. राहुल ने कहा कि देशभर में वोट चोरी हो रही है, वहीं तेजस्वी ने आयोग को 'गोदी आयोग' बताया और चिराग पासवान पर मजेदार टिप्पणी की.

बिहार में हो रहे वोटर अधिकार यात्रा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अररिया में रविवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर एक बार तीखा हमला बोला है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराज पासवान की शादी को लेकर मजाकिया अंदाज में चुटकी ली. मीडिया से बातचीत करते हुए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरे देश में सुनियोजित तरीके से वोट चोरी की जा रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा है.

चुनाव आयोग अब 'गोदी आयोग' बन गया है

वहीं, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को 'गोदी आयोग' बताते हुए कहा कि वह अब बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि अब करोड़ों लोग मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस को वोटर लिस्ट तक उपलब्ध नहीं कराई गई. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी यात्रा के दौरान छोटे-छोटे बच्चे भी उन्हें 'वोट चोर गद्दी छोड़' कहते हुए मिलते हैं.

जल्दी शादी कर लें

#WATCH | Araria, Bihar: On Union Minister Chirag Paswan, RJD leader Tejashwi Yadav says, "He is Hanuman of a particular person. We are the Hanuman of the public. Chirag Paswan is not an issue today... I will definitely advise him, he is our elder brother and should get married as… pic.twitter.com/WIx3PAhojT — ANI (@ANI) August 24, 2025

वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब जनता की नजरों में भरोसेमंद नहीं रहा. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार आकर वह घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन आयोग के हलफनामे में एक भी नाम नहीं मिलता. इस दौरान चिराग पासवान पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'वो हमारे बड़े भाई हैं, जल्दी शादी कर लें.' इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा कि यह सलाह उन पर भी लागू होती है. जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे.

