संसद में ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी… बीच भाषण में उठ खड़े हुए PM मोदी के तीन सबसे सीनियर मंत्री

Parliament Budget Session: राहुल गांधी द्वारा संसद में एक बिना प्रकाशित किताब का हवाला देने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. उनके बयान पर राजनाथ सिंह, अमित शाह और किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई.

राजा राम

Updated : Feb 02, 2026, 03:37 PM IST

Parliament Budget Session

Parliament Budget Session: लोकसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदन में उस वक्त बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर सत्ता पक्ष के तीन बड़े मंत्री एक साथ खड़े हो गए. यह मामला पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक कथित किताब के जिक्र से जुड़ा था, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है. राहुल गांधी ने जैसे ही उस किताब से जुड़े एक बयान को पढ़ना शुरू किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई. 

क्यों मचा हंगामा?

दरअसल, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी. इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के एक पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस पर देशभक्ति को लेकर सवाल उठाए गए थे. राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी की देशभक्ति पर बार-बार सवाल किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह समझने की जरूरत है. इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा का हवाला देना शुरू किया. राहुल का कहना था कि उस किताब में डोकलाम और चीन से जुड़े हालात को लेकर गंभीर बातें लिखी गई हैं. उन्होंने कहा कि किताब के अनुसार, चीनी टैंक भारतीय पोजिशन के बेहद करीब तक पहुंच गए थे और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है. 

क्या बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 

हालांकि, राहुल गांधी जैसे ही इस मुद्दे पर आगे बोलने लगे, तभी सत्ता पक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई. सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह के किसी विषय का उल्लेख नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, वह अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, इसलिए उसका हवाला देना पूरी तरह गलत है. 

बिना छपी किताब को संसद में पढ़ना नियमों के खिलाफ

इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी सीट से खड़े हो गए. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी यह साफ करें कि जिस पुस्तक का जिक्र किया जा रहा है, वह प्रकाशित हुई है या नहीं. अमित शाह ने कहा कि बिना छपी किताब को संसद में पढ़ना नियमों के खिलाफ है. 

सदन नियमों और प्रक्रिया से चलता है

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी को रोकते हुए कहा कि सदन नियमों और प्रक्रिया से चलता है. उन्होंने कहा कि संसद में ऐसी किसी किताब का जिक्र नहीं किया जा सकता, जो आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई हो. 

माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा

सरकार की सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि राहुल गांधी एक ऐसी किताब का हवाला दे रहे हैं, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और जिसके कुछ हिस्सों को पहले ही गलत बताया जा चुका है. राजनाथ सिंह ने दावा किया कि किताब में दिए गए तर्कों को सही नहीं पाया गया, इसलिए उसे प्रकाशित नहीं होने दिया गया. इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि चीन से जुड़ा मुद्दा संवेदनशील है और अगर विपक्ष का नेता कोई बात देशहित में रखना चाहता है, तो उसे बोलने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को चीन के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए. कुल मिलाकर, हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा. 

