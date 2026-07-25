'प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए', राहुल गांधी ने BJP के साथ RSS पर भी लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा

राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह शिक्षा व्यवस्था के विघटन का प्रतीक थे. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए.

छात्रों पर हिंसा के लिए पुलिस के साथ अमित शाह भी जिम्मेदार- राहुल

प्रधानमंत्री को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए- राहुल

RSS ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है- राहुल



Rahul Gandhi on CJP Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने कहा है कि ये हमारे छात्रों की जीत है, जो हिंदुस्तान का भविष्य हैं. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना ही था लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ठोस कदम सरकार को लेने होंगे. राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "शिक्षा व्यवस्था जो हमारी शान हुआ करती थी. पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था की पहचान थी. उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है. उसे नियंत्रित किया जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है. उस पर ये प्रतिक्रिया थी. बेरोजगारी को लेकर ये प्रतिक्रिया थी. हिंदुस्तान की जो आज हालत है, ये उसकी प्रतिक्रिया है. धर्मेंद्र प्रधान केवल एक प्रतीक हैं. भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था के विघटन का प्रतीक. उन्हें तो जाना ही था. अच्छा है कि वे गए लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ठोस कदम सरकार को लेने होंगे. ये बहुत बड़ा मुद्दा है."

राहुल गांधी ने आगे कहा, "RSS का हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा है. अगर पीएम मोदी की गलती है तो उतनी ही गलती RSS की भी है क्योंकि RSS ने दीमक का काम किया है. RSS ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है. इसके लिए गहरे कदम उठाने होंगे जो मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं. जिन लोगों ने छात्रों पर आक्रमण किया, उन्हें मारा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए."

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा ने क्या कहा?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि ये इस्तीफा उनके सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा को दर्शाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति व अन्य पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में अहम भूमिका निभाई है. व्यापक हितों को प्राथमिकता देते हुए उनका पद छोड़ने का निर्णय सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानदंडों को दर्शाता है. पार्टी इस निर्णय में धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है. यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा, और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.