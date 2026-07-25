FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कांग्रेस पर बरसे सीएम डॉ. मोहन, कहा- उसके कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है

कांग्रेस पर बरसे सीएम डॉ. मोहन, कहा- उसके कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है

'प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए', राहुल गांधी ने BJP के साथ RSS पर भी लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा

'प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए', राहुल गांधी ने BJP के साथ RSS पर भी लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा

पिछले हफ्ते ही रिजाइन देने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान... शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

पिछले हफ्ते ही रिजाइन देने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान... शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए', राहुल गांधी ने BJP के साथ RSS पर भी लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा

राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह शिक्षा व्यवस्था के विघटन का प्रतीक थे. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 25, 2026, 06:57 PM IST

'प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए', राहुल गांधी ने BJP के साथ RSS पर भी लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा

राहुल गांधी ने र्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी.(फोटो- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • छात्रों पर हिंसा के लिए पुलिस के साथ अमित शाह भी जिम्मेदार-  राहुल
  • प्रधानमंत्री को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए- राहुल
  • RSS ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है- राहुल


Rahul Gandhi on CJP Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने कहा है कि ये हमारे छात्रों की जीत है, जो हिंदुस्तान का भविष्य हैं. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना ही था लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ठोस कदम सरकार को लेने होंगे. राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "शिक्षा व्यवस्था जो हमारी शान हुआ करती थी. पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था की पहचान थी. उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है. उसे नियंत्रित किया जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है. उस पर ये प्रतिक्रिया थी. बेरोजगारी को लेकर ये प्रतिक्रिया थी. हिंदुस्तान की जो आज हालत है, ये उसकी प्रतिक्रिया है. धर्मेंद्र प्रधान केवल एक प्रतीक हैं. भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था के विघटन का प्रतीक. उन्हें तो जाना ही था. अच्छा है कि वे गए लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ठोस कदम सरकार को लेने होंगे. ये बहुत बड़ा मुद्दा है."

राहुल गांधी ने आगे कहा, "RSS का हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा है. अगर पीएम मोदी की गलती है तो उतनी ही गलती RSS की भी है क्योंकि RSS ने दीमक का काम किया है. RSS ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है. इसके लिए गहरे कदम उठाने होंगे जो मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं. जिन लोगों ने छात्रों पर आक्रमण किया, उन्हें मारा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए."

 

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा ने क्या कहा?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि ये इस्तीफा उनके सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा को दर्शाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति व अन्य पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में अहम भूमिका निभाई है. व्यापक हितों को प्राथमिकता देते हुए उनका पद छोड़ने का निर्णय सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानदंडों को दर्शाता है. पार्टी इस निर्णय में धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है. यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा, और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement