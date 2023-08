सुबह 4 बजे आजादपुर मंडी पहुंच गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वायरल हो रहा वीडियो

डीएनए हिंदी: कभी ट्रक में सवार होने और कभी धान के खेत में पहुंचने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर सबको चौंकाया है. मंगलवार की सुबह 4 बजे ही राहुल गांधी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में पहुंच गए. कुछ दिन पहले ही यहां एक एक सब्जी विक्रेता का वीडियो वायरल हुआ था. राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाए थे. इस को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राहुल गांधी पर हमला भी बोला था.

देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक सब्जी विक्रेता सब्जियों की कीमत बताते हुए भावुक हो जाता है और कहता है कि ज्यादा पैसे नहीं हैं. यह वीडियो राहुल गांधी ने भी शेयर किया था. इसी के बाद वह खुद आजादपुर मंडी पहुंचे और सब्जी विक्रेताओं और किसानों का हाल जाना.

VIDEO | Congress leader Rahul Gandhi met vegetable and fruit vendors at Delhi's Azadpur Mandi earlier today.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/eSNgpk4nEE