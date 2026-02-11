भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में घमासान, डेटा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवाल; किरेन रिजिजू का पलटवार

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील दबाव में की गई है. उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा तो भविष्य में टैरिफ फिर बढ़ाए जा सकते हैं.

लोकसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लंबे गतिरोध के बाद सदन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और अमेरिका के साथ हुए कथित व्यापार समझौते पर गंभीर सवाल उठाए. अपने भाषण में उन्होंने भारतीय डेटा, डिजिटल व्यापार नियमों और किसानों के हितों को लेकर सरकार पर दबाव में झुकने का आरोप लगाया. राहुल ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका डेटा और जनसंख्या है, जिसे सरकार ने पर्याप्त मजबूती से नहीं संभाला. उनके आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील दबाव में की गई है. उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा तो भविष्य में टैरिफ फिर बढ़ाए जा सकते हैं. राहुल के अनुसार, इस समझौते में भारत ने डिजिटल व्यापार से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर अपनी स्थिति कमजोर की है. राहुल ने कहा कि भारतीय डेटा आज वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है. उनका तर्क था कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा में भारत का डेटा सबसे कीमती संपत्ति है. यदि अमेरिका अपने डॉलर की वैश्विक ताकत बनाए रखना चाहता है तो उसे भारतीय डेटा की आवश्यकता होगी. ऐसे में भारत को बराबरी की स्थिति में बातचीत करनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.

उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. राहुल ने कहा कि जिस तरह अमेरिका अपने किसानों की सुरक्षा करता है, उसी तरह भारत को भी अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए. उन्होंने डिजिटल ट्रेड रूल्स, डेटा लोकलाइजेशन, फ्री डेटा फ्लो और डिजिटल टैक्स जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. वैश्विक परिदृश्य का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया अस्थिर दौर से गुजर रही है. यूक्रेन, गाजा और मध्य पूर्व के हालात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था बदल रही है और डॉलर की चुनौती बढ़ रही है. ऐसे समय में भारत को रणनीतिक रूप से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.

उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा कि भारत को किसी भी हाल में पाकिस्तान के बराबर नहीं रखा जा सकता. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत रखने की आवश्यकता है. राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश को कोई बेच नहीं सकता. उन्होंने कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे बयान गैर-जिम्मेदाराना हैं.

