FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SA vs AFG Double Super Over: सुपर ओवर टाई होने पर क्या है नया नियम? समझिए पूरा समीकरण

SA vs AFG Double Super Over: सुपर ओवर टाई होने पर क्या है नया नियम? समझिए पूरा समीकरण

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में घमासान, डेटा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवाल; किरेन रिजिजू का पलटवार

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में घमासान, डेटा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवाल; किरेन रिजिजू का पलटवार

मिस्ट्री मैन संग 'वड़ा पाव गर्ल' की शादी की तस्वीरों पर पति का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'मेरे नसीब में ही यही था...'

मिस्ट्री मैन संग 'वड़ा पाव गर्ल' की शादी की तस्वीरों पर पति का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'मेरे नसीब में ही यही था...'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

Homeभारत

भारत

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में घमासान, डेटा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवाल; किरेन रिजिजू का पलटवार

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील दबाव में की गई है. उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा तो भविष्य में टैरिफ फिर बढ़ाए जा सकते हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 11, 2026, 04:12 PM IST

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में घमासान, डेटा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवाल; किरेन रिजिजू का पलटवार

राहुल गांधी (फोटो- संसद टीवी) 

Add DNA as a Preferred Source

लोकसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लंबे गतिरोध के बाद सदन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और अमेरिका के साथ हुए कथित व्यापार समझौते पर गंभीर सवाल उठाए. अपने भाषण में उन्होंने भारतीय डेटा, डिजिटल व्यापार नियमों और किसानों के हितों को लेकर सरकार पर दबाव में झुकने का आरोप लगाया. राहुल ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका डेटा और जनसंख्या है, जिसे सरकार ने पर्याप्त मजबूती से नहीं संभाला. उनके आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी. 

अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील दबाव में की गई

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील दबाव में की गई है. उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा तो भविष्य में टैरिफ फिर बढ़ाए जा सकते हैं. राहुल के अनुसार, इस समझौते में भारत ने डिजिटल व्यापार से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर अपनी स्थिति कमजोर की है. राहुल ने कहा कि भारतीय डेटा आज वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है. उनका तर्क था कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा में भारत का डेटा सबसे कीमती संपत्ति है. यदि अमेरिका अपने डॉलर की वैश्विक ताकत बनाए रखना चाहता है तो उसे भारतीय डेटा की आवश्यकता होगी. ऐसे में भारत को बराबरी की स्थिति में बातचीत करनी चाहिए, न कि किसी दबाव में. 

कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं होना चाहिए

उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. राहुल ने कहा कि जिस तरह अमेरिका अपने किसानों की सुरक्षा करता है, उसी तरह भारत को भी अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए. उन्होंने डिजिटल ट्रेड रूल्स, डेटा लोकलाइजेशन, फ्री डेटा फ्लो और डिजिटल टैक्स जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. वैश्विक परिदृश्य का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया अस्थिर दौर से गुजर रही है. यूक्रेन, गाजा और मध्य पूर्व के हालात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था बदल रही है और डॉलर की चुनौती बढ़ रही है. ऐसे समय में भारत को रणनीतिक रूप से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें:Vande Matram: सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

देश को कोई बेच नहीं सकता

उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा कि भारत को किसी भी हाल में पाकिस्तान के बराबर नहीं रखा जा सकता. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत रखने की आवश्यकता है. राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश को कोई बेच नहीं सकता. उन्होंने कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे बयान गैर-जिम्मेदाराना हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
MORE
Advertisement