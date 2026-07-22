'10 साल में 152 पेपर लीग...' राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी ये तीन मांग, 5 पॉइंट्स में समझें पूरी कहानी

Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधी ने बताया है कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक चुके हैं और किसी पर एक्शन नहीं लिया गया. उन्होंने छात्रों की तरफ से सरकार से तीन मांग रखी है.

CJP प्रोटेस्ट में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम आवास के पास धरना दिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बनी. हालांकि, फिर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और राहुल गांधी, प्रियंका गाधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अखिलेश यादव तक कई नेताओं को उठा लिया था. लेकिन बुधवार 22 जुलाई, 2026 को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सरकार से तीन मांग रखी है. 5 पॉइंट्स में पूरी कहानी समझ सकते हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले राहुल गांधी

राहु गांदी ने कहा, "7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं. NEET मामले में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है. पिछले 10 सालों में देशभर में 152 पेपर लीक हुए हैं और किसी को भी इनमें सजा नहीं दी गई. 1.4 लाख करोड़ रुपये सरकार का एजुकेशन बजत है, जबकि 1.32 लाख करोड़ भारकीय परिवार NEET एग्जाम पर खर्च कर रहे हैं. देश में NEET का खर्च बजत से भी कई ज्यादा है. सरकार को इसपर जिम्मेदारी लेनी होगी और उन्हें एजुकेशन, नौकरियां और बेहतर भविष्य देना ही होगा."

धर्मेंद्र प्रधान पर क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर बात करते हुए कहा, "धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, जिसके पास 40 लाख रुपये होंगे, उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है. आज देश में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि देश का मिडिल क्लास परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है. सरकारी नौकरी देने के नाम पर छात्राओं से करोड़ों रुपये लिए जाते हैं. लेकिन बैकडोर से 40-50 लाख रुपये देने वाले को नौकरी मिल जाती है."

LIVE: Special Congress Party Briefing by LoP Shri @RahulGandhi at AICC HQ, New Delhi https://t.co/R9vqXCB83P — Congress (@INCIndia) July 22, 2026

PM आवास पर धरने की बताई वजह

राहुल गांधी ने मंगलवार 21 जुलाई 2026 को पीएम आवास के पास अपने 25 सांसदों के साथ मिलकर धरना दिया था. अब उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया है. उन्होंने कहा, "देश के युवा और छात्र सड़कों पर है, तो इसलिए विपक्ष को भी सड़क पर होना चाहिए. इस प्रदर्शन से पहले विफक्ष स्पीकर के पास गए थे और उनसे बात की थी कि वो इस मुद्दों पर चर्चा करें. लेकिन उन्होंने बोला कि वो इस पर सरकार से बात करेंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं. उसके बाद ही हमने धरना दिया."

राहुल गांधी ने रखी ये 3 तीन मांग

राहुल गांधी ने धरने के बाद छात्रों के तरफ से सरकार से 3 मांग रखी है. उन्होंने सरकार से पहली मांग रखी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. दूसरी मांग रखी है कि जंतर-मंतर पर जिन पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जबकि तीसरी मांग रखी है कि प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे.

5 पॉइंट्स में समझें पूरी कहानी