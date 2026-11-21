राहुल गांधी ने ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग पर कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो इस टेबल पर भारत के प्रधानमंत्री भी इसें शामिल होते. इस पर किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच चीन के शेनझेन में त्रिपक्षीय बैठक हुई. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल होते. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको लेकर कांग्रेस से चार सवाल पूछे हैं.

किरेन रिजिजू ने कहा कि 1962 में चीन ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया था. क्या कांग्रेस 1962 में हुए इस अपमान के लिए माफी मांगेगी. उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने देश को गरीब क्यों बनाए रखा. भारत को सपेरों का देश क्यों बुलाया जाता रहा और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा गया?

Congress must answer 4 questions: 1. My village was occupied by China in 1962. Will Congress apologize for 1962 humiliation? 2. Congress kept India a poor nation. Why? 3. Why was India called land of snake charmers? 4. Why was India's economy insulted as Hindu rate of growth? https://t.co/ojrdYYDFLA — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 20, 2026

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने 20 नवंबर की सुबह 8:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की फोटो शेयर की. कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, 'अगर कांग्रेस सरकार में होती तो इस टेबल पर भारत के प्रधानमंत्री भी इसें शामिल होते. एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम इस टेबल पर कभी शामिल नहीं हो सकते.'

कांग्रेस ने चीन को सौंपी UNSC की सीट: बीजेपी

बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि भारत को कांग्रेस से सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने पाकिस्तान के प्रेम को फोकस में रखकर भारत की विदेश नीति तैयार की थी.

भंडारी ने एक्स पर लिखा, 'अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत 2013 की तरह ही ब्रिक्स (BRICS) की सदस्यता खो देता और वैश्विक कूटनीतिक मंच पर हाशिए पर चला जाता. जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की सीट चीन को सौंप दी थी. जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम के चलते शर्म अल-शेख में भारत की सुरक्षा से समझौता कर लिया था. जब कांग्रेस सत्ता में थी तो नेहरू की चीन नीति का नतीजा 1962 के युद्ध में मिली अपमानजनक हार के रूप में सामने आया.'

चीन में मिले थे ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग

डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग APEC समिट के इतर हुई थी. करीब 70 मिनट तक चली इस बैठक में परमाणु युद्ध रोकने पर सहमति बनी. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल और ईंधन की सप्लाई बढ़ाने, आईसीसी के अधिकार क्षेत्र पर बात हुई. हालांकि इसमें रूस-यूक्रेन, अमेरिका-ईरान युद्ध का कोई जिक्र नहीं था. परमाणु हथियारों को कम करने की कोई डेडलाइन नहीं है. रूस पर प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ और न ही चीन-अमेरिका ट्रेड को लेकर कोई स्पष्ट बात हुई.

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