राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

कांग्रेस ने कहा कि हमारा इरादा पक्का है, हमारा आंदोलन बढ़ रहा है और हमारा विरोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक मनरेगा अपने असली रूप में वापस नहीं आ जाता.

मनरेगा को कांग्रेस सियासी हथियार बनाने जा रही है. जिसके तहत देशभर में पदयात्रा और पंचायतें कर रही है. कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि रविवार को 'मनरेगा बचाव संग्राम' को लेकर समीक्षा बैठक की गई. जिसमें इस संग्राम को पंचायत स्तर पर बढ़ाने की कोशिश पर जोर देने का फैसला लिया गया.

केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए 20 जनवरी को राहुल गांधी रायबरेली में एक मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे, ताकि ग्रामीण वर्करों के अधिकारों और सम्मान के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत किया जा सके.

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि मनरेगा बचाओ संग्राम, जनविरोधी 'वीबी-जी राम जी' एक्ट के खिलाफ विरोध की एक रोशनी बनकर उभरा है और मनरेगा को बचाने के लिए एक मजबूत लड़ाई है. यह आंदोलन देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है और मजदूरों तथा पंचायतों में उत्साह भर रहा है.

उन्होंने कहा कि हमारा इरादा पक्का है, हमारा आंदोलन बढ़ रहा है और हमारा विरोध तब तक नई ताकत के साथ जारी रहेगा. जब तक मनरेगा पूरी तरह से अपने असली रूप में वापस नहीं आ जाता.

मनरेगा में क्या किए गए बदलाव

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा के नियमों में कुछ बदलाव किए और इसका नाम 'वीबी जी राम जी' रख दिया है. सरकार का कहना है कि इसमें सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है और नाम बदलने की आलोचना की है.

नाम बदला: मनरेगा का नाम बदलकर "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), 2025" या "जी राम जी" कर दिया गया है.

फंडिंग पैटर्न में बदलाव: मनरेगा के तहत केंद्र सरकार पूरी तरह से फंडिंग करती थी, लेकिन अब राज्यों को भी फंडिंग में हिस्सा देना होगा.

पेमेंट के समय में बदलाव: मनरेगा में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, लेकिन अब हर हफ्ते पेमेंट किया जा सकेगा.

