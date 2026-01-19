FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

Homeभारत

भारत

राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

कांग्रेस ने कहा कि हमारा इरादा पक्का है, हमारा आंदोलन बढ़ रहा है और हमारा विरोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक मनरेगा अपने असली रूप में वापस नहीं आ जाता.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 19, 2026, 12:18 AM IST

राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

Rahul Gandhi Hydrogen Bomb:

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मनरेगा को कांग्रेस सियासी हथियार बनाने जा रही है. जिसके तहत देशभर में पदयात्रा और पंचायतें कर रही है. कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि रविवार को 'मनरेगा बचाव संग्राम' को लेकर समीक्षा बैठक की गई. जिसमें इस संग्राम को पंचायत स्तर पर बढ़ाने की कोशिश पर जोर देने का फैसला लिया गया.

केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए 20 जनवरी को राहुल गांधी रायबरेली में एक मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे, ताकि ग्रामीण वर्करों के अधिकारों और सम्मान के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत किया जा सके.

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि मनरेगा बचाओ संग्राम, जनविरोधी 'वीबी-जी राम जी' एक्ट के खिलाफ विरोध की एक रोशनी बनकर उभरा है और मनरेगा को बचाने के लिए एक मजबूत लड़ाई है. यह आंदोलन देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है और मजदूरों तथा पंचायतों में उत्साह भर रहा है.

उन्होंने कहा कि हमारा इरादा पक्का है, हमारा आंदोलन बढ़ रहा है और हमारा विरोध तब तक नई ताकत के साथ जारी रहेगा. जब तक मनरेगा पूरी तरह से अपने असली रूप में वापस नहीं आ जाता.

मनरेगा में क्या किए गए बदलाव

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा के नियमों में कुछ बदलाव किए और इसका नाम 'वीबी जी राम जी' रख दिया है. सरकार का कहना है कि इसमें सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है और नाम बदलने की आलोचना की है.

नाम बदला: मनरेगा का नाम बदलकर "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), 2025" या "जी राम जी" कर दिया गया है.

फंडिंग पैटर्न में बदलाव: मनरेगा के तहत केंद्र सरकार पूरी तरह से फंडिंग करती थी, लेकिन अब राज्यों को भी फंडिंग में हिस्सा देना होगा.

पेमेंट के समय में बदलाव: मनरेगा में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, लेकिन अब हर हफ्ते पेमेंट किया जा सकेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
MORE
Advertisement