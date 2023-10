दुकान पर राहुल गांधी ने बनाया डोसा, सड़क किनारे लोगों के साथ बैठकर लिया स्वाद

डीएनए हिंदी: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 'विजयभेरी यात्रा' के तहत तेलंगाना में हैं. जहां उन्होंने सड़क किनारे एक भोजनालय में डोसा बनाया. राहुल गांधी को डोसा बनाता देख हर कोई हैरान रह गया. इसके बाद सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. राहुल गांधी का डोसा बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं. करीमनगर में रात्रि विश्राम के बाद वह शुक्रवार सुबह जगतियाल के लिए रवाना हुए. वह रास्ते में नुकापल्ली बस स्टैंड पर रुके और एक भोजनालय में गए, जहां उन्होंने डोसा बना रहे एक व्यक्ति से बातचीत की. उन्होंने डोसा बनाने के बारे में पूछा और फिर डोसा बनाया. राहुल को डोसा बनाते देख स्थानीय लोग हैरान रह गए. इस दौरान राहुल गांधी ने दुकानदार से उसकी आय के बारे में भी बात की.

सड़क किनारे लोगों के साथ बैठकर खाया डोसा

राहुल गांधी ने डोसा बनाने के बाद सड़क पर बैठकर लोगों के साथ डोसा खाया. इसके साथ उन्होंने वहां आसपास मौजूद लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाई और उनसे बातचीत भी की. वहां मौजूद बच्चों को चॉकलेट भी बांटी. इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना चाहते हुए कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूं और मेरे खिलाफ 25 से 30 मामले दर्ज हैं. मेरी लोकसभा सदस्यता भी निलंबित कर दी गई थी.

#WATCH | Telangana | Congress MP Rahul Gandhi made dosas at a tiffin cart, as he briefly halted at the NAC bus stop while going to Jagtial as part of the Congress Vijayabheri Yatra.



