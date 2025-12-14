वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, रामलीला मैदान से ECI और मोदी–शाह पर सीधा प्रहार

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया. कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित ‘वोट चोर गद्दी छोड़ रैली’ में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर मिलीभगत कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि देश में इस समय सच्चाई और ताकत के बीच लड़ाई चल रही है और कांग्रेस सच्चाई के साथ खड़ी है.

अधिकारी भाजपा के साथ खड़े हैं, न कि लोकतंत्र के साथ

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वोट चोरी के जरिए अलग-अलग राज्यों में चुनाव जीत रही है. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जनता ने यह सब देखा है. राहुल गांधी के अनुसार यह सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान पर सीधा हमला है. रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी सत्तारूढ़ दल के दबाव में काम कर रहे हैं. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि ये अधिकारी भाजपा के साथ खड़े हैं, न कि लोकतंत्र के साथ.

वोट चोरी की सच्चाई सामने आ रही है

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य की बात करते थे और भारत की परंपरा भी सत्य को सबसे ऊपर रखती है. लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस की सोच इसके उलट है, जहां ताकत को ही सब कुछ माना जाता है. उनके अनुसार आज देश में सच्चाई और झूठ के बीच संघर्ष चल रहा है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता जाने का डर उनके चेहरे पर साफ दिखता है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं का आत्मविश्वास कम हो रहा है क्योंकि वोट चोरी की सच्चाई सामने आ रही है.

कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर देश के साथ धोखा कर रही है. खड़गे के अनुसार भाजपा और आरएसएस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है. प्रियंका गांधी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए भाजपा को निष्पक्ष चुनाव लड़ने की चुनौती दी.

कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि उनकी लड़ाई किसी एक पार्टी से नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है.

