लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें वे 100 साल पुराने केवेंटर्स स्टोर (Keventers Store) पहुंचे. जहां उन्होंने खुद कोल्ड कॉफी बनाई और एक बुजुर्ग महिला को पिलाई. इसके बाद उन्होंने केवेंटर्स मालिकों और उनके स्टाफ के साथ बैटकर बातचीत की.

राहुल गांधी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं? केवेंटर्स के युवा संस्थापकों ने मुझे बातचीत में बताया. केवेंटर्स जैसे खेल-निष्पक्ष व्यवसायों ने पीढ़ियों से हमारी आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाया है. हमें उनका समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए.'

वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी अपने कुछ साथियों के साथ Keventers स्टोर पहुंचते हैं. वहां वे सीधे किचन एरिया में जाते हैं. जहां वर्कर्स ने उनसे पूछा कि क्या आप कोल्ड कॉफी बनाने का प्रोसेस देखना चाहते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा, 'मैं खुद बनाऊंगा'.

How do you shake up a legacy brand for a new generation and a new market?



The young founders of Keventers shared some valuable insights with me recently.



Play-fair businesses like Keventers have driven our economic growth for generations. We must do more to support them.