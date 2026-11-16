गर्लफ्रेंड के साथ कौन से रेस्टोरेंट गए थे राहुल गांधी? बुक लॉन्च में खोला राज, बताया अब 'रिलेशनशिप स्टेटस' क्या है

सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने निजी जिंदगी से जुड़ा किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि कैंब्रिज में पढ़ाई के दौरान वह अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में ले गए थे.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (16 नवंबर 2026) को अपनी मां सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की लॉन्चिंग के दौरान निजी जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. इस दौरान उन्होंने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया और बताया कि कैंब्रिज में पढ़ाई के दिनों में वह उन्हें एक खास रेस्टोरेंट में लेकर गए थे.

इस जगह का उनके परिवार से गहरा कनेक्शन था, क्योंकि यहीं उनके माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी की पहली मुलाकात हुई थी. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जब राहुल से पूछा गया कि अब उस लड़की के साथ उनका रिश्ता कैसा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब उनकी दोस्त हैं.

गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचे थे वर्सिटी रेस्टोरेंट

राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता की पहली मुलाकात का किस्सा परिवार में कई बार सुना था. राजीव और सोनिया की प्रेम कहानी कैंब्रिज के वर्सिटी रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी. कई साल बाद जब राहुल खुद कैंब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके मन में भी उस जगह को देखने की इच्छा हुई.

उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, जहां उनके माता-पिता पहली बार मिले थे. उनकी गर्लफ्रेंड को शुरुआत में इस जगह की खासियत के बारे में पता नहीं था. दोनों वहां पहुंचे तो राहुल को रेस्टोरेंट का पीले रंग वाला दरवाजा आज भी याद था.

#WATCH | Delhi: At the launch event of her mother and CPP Chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "There was quite a lot of mythology about my parents. One of the big stories was about their meeting at the Varsity Restaurant. Many years later, I happened to be in Cambridge, and I told my girlfriend, "Let's go to the Varsity Restaurant." I wanted to see where my parents had met... I sat down. They brought the menu, and I said, "My parents met at this restaurant." He just looked at me and said, "Oh, them, I know them." And I was like, "What do you know about them?" He said, "Oh, those two. I know exactly who you're talking about." (Source: Congress) — ANI (@ANI) November 16, 2026

अंदर जाने पर वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं? राहुल ने जवाब दिया- दो. इसके बाद दोनों अंदर गए, अपनी जगह पर बैठे और खाने का मेन्यू देखने लगे.

वेटर ने पहचान लिया राजीव और सोनिया गांधी को

राहुल गांधी ने बताया कि रेस्टोरेंट में बैठने के बाद उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारी को बताया कि उनके माता-पिता की पहली मुलाकात इसी जगह हुई थी. ये सुनकर कर्मचारी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह उन दोनों को जानता है. राहुल के मुताबिक, कर्मचारी को राजीव और सोनिया गांधी की मुलाकात से जुड़ी पुरानी बातें याद थीं.

राहुल ने बताया रिलेशनशिप स्टेटस

इस पूरे किस्से में सबसे ज्यादा दिलचस्प मोड़ तब आया, जब राहुल गांधी से उनकी उस गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि अब वह कहां हैं और दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? इस पर राहुल ने छोटा सा जवाब दिया- 'वह अब मेरी दोस्त हैं.'

इसी रेस्टोरेंट में शुरू हुई थी राजीव-सोनिया की प्रेम कहानी

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में भी राजीव गांधी से पहली मुलाकात का जिक्र किया है. साल 1965 में कैंब्रिज के वर्सिटी रेस्टोरेंट में दोनों पहली बार मिले थे. ये एक छोटा ग्रीक रेस्टोरेंट था, जहां यूरोप और भारत के छात्र अक्सर आया करते थे.

सोनिया उन दिनों इंग्लैंड में अपने देश इटली के स्वाद जैसा खाना तलाश रही थीं. इसी दौरान एक परिचित ने उनका परिचय राजीव गांधी से कराया. पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. दोनों ने 25 फरवरी 1968 को शादी कर ली.

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