'पहले मंत्री फैसला करेंगे, फिर मैं बोलूंगा...', संसद में LPG और तेल संकट पर न बोलने देने पर भड़के राहुल गांधी

Parliament Session 2026: राहुल गांधी ने एलपीजी और तेल संकट को लेकर सरकार को चेताया कि जल्दी से तैयारी करनी होगी, वरना करोड़ों लोगों को इसका भारी नुकसान उठना पड़ेगा.

भारत में LPG सिलेंडर और तेल संकट को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है. गुरुवार को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के मौजूदा फ्यूल संकट पर उन्होंने सदन में बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि संसद में अब नई प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसमें पहले मंत्री तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा और फिर मंत्री जवाब देंगे.

राहुल गांधी ने कहा, 'देश में फ्यूल का बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि सरकार ने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया है. सरकार की गलत विदेशी नीति ने यह समस्या खड़ी की है. हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी. हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है. प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना करोड़ों लोगों को भारी नुकसान होगा. यह युद्ध असल में मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है.'

'प्रधानमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पा रहे मोदी'

राहुल ने कहा कि मुझे साफ दिख रहा है कि एक बड़ी समस्या आने वाली है. आपको अपनी सोच बदलनी होगी. दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं. मैं सरकार को सजेस्ट करना चाहता हूं कि वह गहराई से सोचना शुरू करे. यह सुनिश्चित करे कि हमारे लोगों को भारी नुकसान न हो. यह मैं कोई पॉलिटिकल अजेंडे के तहत बयान नहीं दे रहा, बल्कि आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बचाने की बात कर रहा हूं.

#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Normally the procedure is that you can ask to talk. So I asked to be allowed to makre a statement about the LPG gas and oil situation in the country.... But a new procedure has started where the Minister will first decide, then I… pic.twitter.com/i8f6oarDKt — ANI (@ANI) March 12, 2026



कांग्रेस सांसद ने कहा, 'अमेरिका, भारत को एक महीने के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमित दे रहा है, क्या भारत के फैसले अब अमेरिका लेने लगा है? क्या हम अमेरिका के कहने पर किसी देश से तेल खरीदेंगे? सरकार इसको लेकर खामोश क्यों है? वह जवाब क्यों नहीं देती और रूस से तेल खरीदने में परेशान क्या है.

सरकार ने दिया ये जवाब

राहुल गांधी के सवालों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बेवजह अफवाह फैलाई जा रही है, देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस और तेल भंडार है. भारत कई देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है. उन्होंने इस बात को माना है कि होर्मुज रूट बंद होने की वजह से तेल की आवाजाही पर असर हुआ है.

'एपस्टीन का दोस्त आया..' के लगे नारे

मंत्री ने कहा कि हम कनाडा, नॉर्वे, रूस से ईंधन ले रहे हैं. LPG का उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ाया गया है. अल्टरनेट फ्यूल चैनल्स को सक्रिय कर दिया गया है. रिटेलर्स के जरिए केरोसिन तेल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराई जा रही है. हरदीप पुरी जब लोकसभा में तेल और गैस को लेकर जवाब दे रहे थे, विपक्षी सदस्यों ने एपस्टीन-एपस्टीन का नारा लगाना शुरू कर दिया. पुरी की ओर इशारा करते हुए विपक्षी सांसदों ने नारा लगाया, 'देखो-देखो कौन आया, एपस्टीन का दोस्त आया'.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से