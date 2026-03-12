FacebookTwitterYoutubeInstagram
LPG सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? समझें Liquified Petroleum Gas का पूरा साइंस

ICC ने पूरा किया अपना वादा, 24 घंटे के भीतर साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज का आखिरी ग्रुप में लौटा स्वदेश

Dhurandhar 2 के 'आरी आरी' गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटिजन्स बोले- 'रणवीर सिंह का ऐसा स्वैग पहले कभी नहीं देखा'

ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक

20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

भारत

'पहले मंत्री फैसला करेंगे, फिर मैं बोलूंगा...', संसद में LPG और तेल संकट पर न बोलने देने पर भड़के राहुल गांधी

Parliament Session 2026: राहुल गांधी ने एलपीजी और तेल संकट को लेकर सरकार को चेताया कि जल्दी से तैयारी करनी होगी, वरना करोड़ों लोगों को इसका भारी नुकसान उठना पड़ेगा.

रईश खान

Updated : Mar 12, 2026, 04:57 PM IST

'पहले मंत्री फैसला करेंगे, फिर मैं बोलूंगा...', संसद में LPG और तेल संकट पर न बोलने देने पर भड़के राहुल गांधी
भारत में LPG सिलेंडर और तेल संकट को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है. गुरुवार को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के मौजूदा फ्यूल संकट पर उन्होंने सदन में बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि संसद में अब नई प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसमें पहले मंत्री तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा और फिर मंत्री जवाब देंगे. 

राहुल गांधी ने कहा, 'देश में फ्यूल का बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि सरकार ने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया है. सरकार की गलत विदेशी नीति ने यह समस्या खड़ी की है. हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी. हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है. प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना करोड़ों लोगों को भारी नुकसान होगा. यह युद्ध असल में मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है.'

'प्रधानमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पा रहे मोदी'

राहुल ने कहा कि मुझे साफ दिख रहा है कि एक बड़ी समस्या आने वाली है. आपको अपनी सोच बदलनी होगी. दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं. मैं सरकार को सजेस्ट करना चाहता हूं कि वह गहराई से सोचना शुरू करे. यह सुनिश्चित करे कि हमारे लोगों को भारी नुकसान न हो. यह मैं कोई पॉलिटिकल अजेंडे के तहत बयान नहीं दे रहा, बल्कि आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बचाने की बात कर रहा हूं.


कांग्रेस सांसद ने कहा, 'अमेरिका, भारत को एक महीने के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमित दे रहा है, क्या भारत के फैसले अब अमेरिका लेने लगा है? क्या हम अमेरिका के कहने पर किसी देश से तेल खरीदेंगे? सरकार इसको लेकर खामोश क्यों है? वह जवाब क्यों नहीं देती और रूस से तेल खरीदने में परेशान क्या है.

सरकार ने दिया ये जवाब

राहुल गांधी के सवालों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बेवजह अफवाह फैलाई जा रही है, देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस और तेल भंडार है. भारत कई देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है. उन्होंने इस बात को माना है कि होर्मुज रूट बंद होने की वजह से तेल की आवाजाही पर असर हुआ है. 

'एपस्टीन का दोस्त आया..' के लगे नारे

मंत्री ने कहा कि हम कनाडा, नॉर्वे, रूस से ईंधन ले रहे हैं. LPG का उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ाया गया है. अल्टरनेट फ्यूल चैनल्स को सक्रिय कर दिया गया है. रिटेलर्स के जरिए केरोसिन तेल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराई जा रही है. हरदीप पुरी जब लोकसभा में तेल और गैस को लेकर जवाब दे रहे थे, विपक्षी सदस्यों ने एपस्टीन-एपस्टीन का नारा लगाना शुरू कर दिया. पुरी की ओर इशारा करते हुए विपक्षी सांसदों ने नारा लगाया, 'देखो-देखो कौन आया, एपस्टीन का दोस्त आया'.

