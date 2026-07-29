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भारत

संसद में राहुल गांधी का तूफानी भाषण, स्टूडेंट्स के डेफिनेशन से लेकर अमित शाह तक पर बोले... पढ़ें 5 बड़े Quotes

संसद में बुधवार का दिन काफी हंगामेदार रहा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन करने वाले युवाओं की जमकर तारीफ की और सत्ताधारी दल को आड़े हाथों लिया, यहां पढ़ें उनकी स्पीच की 5 बड़ी बातें...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 29, 2026, 04:49 PM IST

संसद में राहुल गांधी का तूफानी भाषण, स्टूडेंट्स के डेफिनेशन से लेकर अमित शाह तक पर बोले... पढ़ें 5 बड़े Quotes

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की स्पीच की 5 बड़ी बातें. (Image Credit: ANI)

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  • राहुल गांधी ने प्रदर्शन करने वाले युवाओं की जमकर की तारीफ
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बताई स्टूडेंट की परिभाषा
  • गृह मंत्री अमित शाह पर स्टूडेंट्स का खून बहाने का आरोप
  • शिक्षा मंत्रालय पर आरएसएस के कब्जे का आरोप

संसद में बुधवार को उस समय जमकर हंगामा देखने को मिला, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने NEET UG पेपर लीक के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन का जोरदार समर्थन किया. पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देशभर में छात्रों ने जिस तरह अपनी आवाज उठाई, उस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए. उन्होंने इस प्रदर्शन को युवाओं के भविष्य, उनकी आकांक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंताओं की अभिव्यक्ति बताया. आगे हम राहुल गांधी के संसद में दिए गए स्पीच के टॉप बयानों पर एक नजर डालेंगे...

'हमारे युवाओं ने जो किया, उस पर हर भारतीय हो होना चाहिए गर्व'

राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूती से सामने रखा है. उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल को यह समझना चाहिए कि देश के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी ने कहा, 'इस देश के भावी युवाओं ने सड़कों पर जो प्रदर्शन किया, उससे मैं बेहद उत्साहित और आश्वस्त हुआ. यह गुस्सा नहीं था, यह हिंसा नहीं थी, यह नफरत नहीं थी. यह इस देश के युवाओं और इस देश की भावी पीढ़ी की गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी. मेरा मानना है कि बीजेपी में मेरे मित्रों सहित सभी राजनीतिक दलों को इस अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी के नेता अपने बच्चों से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो उन्हें शायद छात्रों की चिंताओं की गंभीरता समझ में आएगी. राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे पूरा यकीन है, और मैंने इसके उदाहरण भी देखे हैं, कि अगर बीजेपी के मेरे दोस्त जाकर अपने बच्चों से पूछें कि उनके भाई-बहन जो कर रहे हैं, उसके बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों में इस बात पर सहमति मिलेगी.' उन्होंने कहा कि छात्रों का इस तरह अपनी बात रखना गलत नहीं है और हर भारतीय को उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार पर गर्व होना चाहिए.

स्टूडेंट कौन होता है?

राहुल गांधी ने संसद में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के साथ हुई अपनी बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने एक छात्रा के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने उससे पूछा कि स्टूडेंट होने का मतलब क्या है, तो उन्हें बेहद खास जवाब मिला. राहुल गांधी के मुताबिक, छात्रा ने कहा कि स्टूडेंट वह होता है जिसका मन और दिल हमेशा खुला होता है. वह यह स्वीकार करता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और जो कुछ वह आज जानता है, वह आने वाले समय में नए ज्ञान के सामने पुराना साबित हो सकता है.

राहुल गांधी ने छात्रा के जवाब को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक सच्चा विद्यार्थी समझता है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और इसी के साथ ज्ञान भी लगातार विकसित होता रहता है. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा गुण विनम्रता है. इसके बाद राहुल गांधी ने छात्रा के बताए गए लोगों के एक अलग वर्ग का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को विद्यार्थी नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि उन्हें सब कुछ पता है.

राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे लोग यह मानते हैं कि ब्रह्मांड रुका हुआ है और ज्ञान उनके अंदर से ही आता है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग अहंकारी होते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते और दूसरों के अनुभव और सच्चाई का सम्मान नहीं करते. 

'एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा है.'

राहुल गांधी ने संसद में देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम लगातार महंगा और कॉमर्शियलाइज्ड हो रहा है. उन्होंने कहा, 'शिक्षा व्यवस्था बहुत महंगी है, एक परीक्षा पर उतना पैसा खर्च होता है जितना सरकार पूरे एजुकेशन बजट पर खर्च करती है.' राहुल गांधी ने कहा कि आज बड़ी संख्या में स्टूडेंट इस वजह से निराश हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद और पैशन के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है. 

उन्होंने कहा कि छात्रों की नाराजगी केवल परीक्षा और पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंताएं और गहरी हैं. राहुल गांधी के मुताबिक, स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें अपनी पसंद के विषय पढ़ने, अपने सवाल पूछने और अपनी पसंद की फील्ड में आगे बढ़ने की आजादी मिले. लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा, महंगी फीस और परीक्षा का दबाव बढ़ता है, तो छात्रों पर मानसिक और आर्थिक दबाव भी बढ़ जाता है.

'RSS चला रहा है शिक्षा मंत्रालय'

राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, 'हमारा एजुकेशन सिस्टम भयानक है, यह क्रूर है. सबका निजीकरण किया जा रहा है. यह एक जबरन वसूली का सिस्टम बन गया है. राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान RSS पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के संचालन में RSS का प्रभाव है. राहुल गांधी ने कहा, 'सिस्टम की आत्मा पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखावटी है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया. शिक्षा मंत्रालय चलाने वाली संस्था आरएसएस है.' उन्होंने कहा, 'यही वो लोग हैं जो आपको 'अंधभक्त' बनाना चाहते हैं.' 

'शाह ने हमारे स्टूडेंट्स के ब्लड में पैलेट डाले'

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया. राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं क्योंकि वह छात्रों के विरोध और उनके सवालों का सामना करने से डरते हैं.

राहुल गांधी ने कहा, 'आज मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इस देश के गृह मंत्री में यहां आकर बैठने का साहस नहीं है. गृह मंत्री आज यहां क्यों नहीं हैं? गृह मंत्री आज यहां इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं.' उन्होंने आगे आरोप लगाया, 'गृह मंत्री ने हमारे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया. उन्होंने हमारे छात्रों के खून में पैलेट डाले. उन्होंने भारत के छात्रों को गोली मारने का आदेश दिया.'

'सदन को व्यवस्थित रखना आपकी जिम्मेदारी है'

संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों के लगातार किए जा रहे व्यवधान को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी शिकायत की. उन्होंने कहा कि जब भी विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष के लोग लगातार शोर और नारेबाजी शुरू कर देते हैं.

राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा, 'सदन में व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं, सत्ता पक्ष के सदस्य चिल्लाने लगते हैं.' उन्होंने कहा कि अगर सदन में केवल बीजेपी को ही बोलने का अवसर देना है, तो वह चुपचाप बैठने के लिए तैयार हैं. 

यह भी पढ़ें- Monsoon Session: 'संसद किसी की जागीर नहीं', विपक्ष ने सरकार से की नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग

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