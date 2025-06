बीते साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने दावा किया है कि BJP के नेतृत्व में महायुती गठबंधन ने महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की थी. महायुती में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी शामिल थी. महायुती ने चुनाव जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी और देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे.

राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए 'Match Fixing in Maharashtra' टाइटल से एक ओपिनियन पीस लिखा है. इसमें उन्होंने महायुती पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए महायुती ने 5 स्टेप मॉडल फॉलो किया था. बता दें कि राज्य की 288 में से 235 सीटें महायुती ने जीती थीं, इनमें से 132 सीटें बीजेपी के खाते में आई थीं.

राहुल गांधी ने अपना आर्टिकल शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'चुनाव में धांधली कैसे करें? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को प्रभावित करने का एक ब्लू प्रिंट है. मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये कैसे किया गया. स्टेप बाई स्टेप.'

राहुल गांधी ने लिखा-

स्टेप 1- इलेक्शन कमिशन को अपॉइंट करने वाले पैनल को प्रभावित करो.

स्टेप 2- वोटर लिस्ट में फर्ज़ी वोटरों को शामिल करो

स्टेप 3- वोटर टर्नाउट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाओ

स्टेप 4- जिन इलाकों में बीजेपी को जीत की ज़रूरत है वहां बोगस वोटिंग करवाओ

स्टेप 5- सारे सबूत छुपा दो.

How to steal an election?



Maharashtra assembly elections in 2024 were a blueprint for rigging democracy.



My article shows how this happened, step by step:



Step 1: Rig the panel for appointing the Election Commission

Step 2: Add fake voters to the roll

